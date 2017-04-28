Beşiktaş'ta M. Başakşehir mesaisi
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçti.
Takım halinde yapılan ısınma koşuları ile başlayan idman istasyon koşuları ve stretching çalışması ile devam etti.Pas çalışması ve 5'e 2 çalışmasının ardından yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmaları ile günün tek antrenmanı sona erdi.
Dün sabahki idmanda ayağı burkulduğu için idmanı yarıda bırakan Vincent Aboubakar idmanın tamamında yer aldı. Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.
Takım halinde yapılan ısınma koşuları ile başlayan idman istasyon koşuları ve stretching çalışması ile devam etti.Pas çalışması ve 5'e 2 çalışmasının ardından yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmaları ile günün tek antrenmanı sona erdi.
Dün sabahki idmanda ayağı burkulduğu için idmanı yarıda bırakan Vincent Aboubakar idmanın tamamında yer aldı. Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.
- 28 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:08
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "İnsanin ne prensibi ne ülkesi kalıyor”
Toplam 1
Yorum
adalet Sen prensipli biriydin.Para nerde sen oradasın.
- Burası benim evim
Toplam 3
Yorum
Oğuzhan Babalarımız bizi Şenol Güneş'i anlattı bizde gelecekte çocuklarımıza seni anlatacağız Onur..
- Kolları sıvadı
Toplam 9
Yorum
Yasama Kulübü kurtaracak tek kişi Adnan Polat'tır. Hem futbolu biliyor, hemde yöneticilik tecrübesi oldukça fazla. Polat kalsaydı borcumuz sıfırdı.
Beşiktaş'ta M. Başakşehir mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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