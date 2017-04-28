 Beck’in eşi ve kızı Ümraniye’de – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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HEPSİ
    28 Nisan 2017, Cuma
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    Beck’in eşi ve kızı Ümraniye’de

    Beck’in eşi ve kızı Ümraniye’de
    'ın Alman savunma oyuncusu 'in eşi Manuela ile kızı Amelicia, idmanı izlemek için tesislere geldi. Kızı kucağında medya mensuplarının yanına gelen Manuela'nın oldukça iyi seviyede Türkçe konuşması dikkati çekti. İdman sonunda Beck, eşi ve kızıyla basın mensuplarına poz verdi.

    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:25
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