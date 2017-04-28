Başakşehir maçı Cüneyt Çakır’ın
Beşiktaş, Süper Ligi'nin 29. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak.
Çakır, Beşiktaş ile Başakşehir arasında ilk yarıda Vodafone Arena'da oynanan ve 1-1 biten maçı da yönetmişti. Tecrübeli hakem bu sezon Beşiktaş'ın deplasmanda 1-0 kazandığı Rize ve 2-2 biten Konyaspor ile Kayseri maçlarını yönetmişti. Çakır Süper Lig'de geçen sezon toplam 21 maçta görev almış ve böylece sezonun en çok maç yöneten hakemi olmuştu.
- 28 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:26
- O kupa bizim olacak
Toplam 7
Yorum
Hasetler Efes adına konuşan, Fb düşmanı gizli sürüngenler sizin takımlarınız sahi nerede? Ne o adınızı kullanmaktan utanıyor musunuz yoksa?
- Olcay Şahan gelecek sezon için konuştu
Toplam 6
Yorum
efe yahu size Beşiktaş takımımızın ruhu olan OLCAYI verdik.Nankör olmayın.Trabzonun hali ortadaydı.Şimdi güzel bir hava yakalandı.
- Galatasaray günü çift idmanla tamamladı
Toplam 1
Yorum
istifa yönetim... çift idmanlar sezon başı yapılması lazımdı lig bitiyor sen idman peşindesin taktik çalış takım dikine oynamıyor şutlar fiyasko ortalar bitik
Başakşehir maçı Cüneyt Çakır’ın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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