 Başakşehir maçı Cüneyt Çakır’ın – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    Başakşehir maçı ’ın

    Başakşehir maçı <a href="/index/cuneyt-cakir?id=9b7dd986-e0bb-42c2-9c91-500a3ed2d3df" class="" rel="tag">Cüneyt Çakır</a>’ın

    , Süper Ligi'nin 29. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak.

    Pazar günü saat 19.00'da Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Alpaslan Dedeş yapacak, 4. hakem ise Kutluhan Bilgiç olacak. 41 yaşındaki , bu sezon Süper Lig'de 19 karşılaşmada görev yaptı.

    Çakır, ile Başakşehir arasında ilk yarıda Vodafone Arena'da oynanan ve 1-1 biten maçı da yönetmişti. Tecrübeli hakem bu sezon 'ın deplasmanda 1-0 kazandığı Rize ve 2-2 biten Konyaspor ile Kayseri maçlarını yönetmişti. Çakır Süper Lig'de geçen sezon toplam 21 maçta görev almış ve böylece sezonun en çok maç yöneten hakemi olmuştu.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:26
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