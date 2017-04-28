Aboubakar el yakar
İkinci Başkan Çebi, Kamerunlu için belirlenen 10 milyon euro’luk bonservis bedelini ödeyemeyeceklerini belirterek, “Satın alma opsiyonu bizde, ama bizim verebileceğimiz maksimum rakam da 5-6 milyon euro olabilir” yorumunu yaptı.
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Aboubakar'ın durumu belirsizliğini koruyor. Porto'dan bir yıllığına kiralanan Kamerunlu forvet için, İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çebi, "Aboubakar'ın satın alma opsiyonu bizde, ancak rakam 10 milyon euro. Önce kiralık kalması için görüşeceğiz ama Porto'daki sözleşmesinin 1 yıl sonra bitecek olması bu ihtimali neredeyse sıfıra indiriyor. Opsiyonlar üzerinde çalışıyoruz" dedi.
Aboubakar için 10 milyon euro veremeyeceklerini ifade eden Çebi şöyle devam etti: "Bizim bu transfer döneminde bir futbolcu için verebileceğimiz maksimum rakam 5-6 milyon euro seviyelerinde olacak, bu rakam da satacağımız oyunculardan gelecek rakamlara göre şekillenecek. Porto ile oturup konuşacağız ve bu transferi makul bir rakama çekmeye çalışacağız. Şimdiden konuşmak için erken. Transfer döneminde her an her şey değişebiliyor."
KAMERUNLU KORKUTTU
Siyah-beyazlı oyuncu Aboubakar, dünkü antrenmanın çift kale maç bölümünde sol ayak bileğinden sakatlandı. Bir anda yerde kalan Kamerunlu, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından sekerek sahadan ayrıldı. Ayak bileğini burktuğu için ağrısı olduğu ve yere basamadığı belirtilen Aboubakar'ın durumunun ciddi olmadığı, Başakşehir maçında forma giyebileceği belirtildi.
Aboubakar için 10 milyon euro veremeyeceklerini ifade eden Çebi şöyle devam etti: "Bizim bu transfer döneminde bir futbolcu için verebileceğimiz maksimum rakam 5-6 milyon euro seviyelerinde olacak, bu rakam da satacağımız oyunculardan gelecek rakamlara göre şekillenecek. Porto ile oturup konuşacağız ve bu transferi makul bir rakama çekmeye çalışacağız. Şimdiden konuşmak için erken. Transfer döneminde her an her şey değişebiliyor."
KAMERUNLU KORKUTTU
Siyah-beyazlı oyuncu Aboubakar, dünkü antrenmanın çift kale maç bölümünde sol ayak bileğinden sakatlandı. Bir anda yerde kalan Kamerunlu, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından sekerek sahadan ayrıldı. Ayak bileğini burktuğu için ağrısı olduğu ve yere basamadığı belirtilen Aboubakar'ın durumunun ciddi olmadığı, Başakşehir maçında forma giyebileceği belirtildi.
- 28 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:34
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maaşlar yatırılmadı
Toplam 1
Yorum
Mehmet Dursun Özbek sen bilerek mi bu takımı çökerttinnn... Yeterrr artıkkkk seni istemiyoruzzzz.. Bitirdin bu takımıııı amacın neeee kardeşimmm ?
- Kiralık aşk Burak
Toplam 2
Yorum
hadiya yok 20milyon. almayin sunu ya. insALLAH gelmez
- Kiralık aşk Burak
Toplam 2
Yorum
erol bu başkan malesef hafif bir insan.trabzonda öncelikle dik duruş ve değerler gelir.trabzonu satanı getirirseniz taraftarı kaybedersiniz.
Aboubakar el yakar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.