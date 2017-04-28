 Aboubakar el yakar – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    el yakar

    Aboubakar el yakar

    İkinci Başkan Çebi, Kamerunlu için belirlenen 10 milyon euro’luk bonservis bedelini ödeyemeyeceklerini belirterek, “Satın alma opsiyonu bizde, ama bizim verebileceğimiz maksimum rakam da 5-6 milyon euro olabilir” yorumunu yaptı.

    'ta kiralık olarak forma giyen 'ın durumu belirsizliğini koruyor. Porto'dan bir yıllığına kiralanan Kamerunlu forvet için, İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çebi, "Aboubakar'ın satın alma opsiyonu bizde, ancak rakam 10 milyon euro. Önce kiralık kalması için görüşeceğiz ama Porto'daki sözleşmesinin 1 yıl sonra bitecek olması bu ihtimali neredeyse sıfıra indiriyor. Opsiyonlar üzerinde çalışıyoruz" dedi.

    Aboubakar için 10 milyon euro veremeyeceklerini ifade eden Çebi şöyle devam etti: "Bizim bu transfer döneminde bir futbolcu için verebileceğimiz maksimum rakam 5-6 milyon euro seviyelerinde olacak, bu rakam da satacağımız oyunculardan gelecek rakamlara göre şekillenecek. Porto ile oturup konuşacağız ve bu transferi makul bir rakama çekmeye çalışacağız. Şimdiden konuşmak için erken. Transfer döneminde her an her şey değişebiliyor."

    KAMERUNLU KORKUTTU
    Siyah-beyazlı oyuncu Aboubakar, dünkü antrenmanın çift kale maç bölümünde sol ayak bileğinden sakatlandı. Bir anda yerde kalan Kamerunlu, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından sekerek sahadan ayrıldı. Ayak bileğini burktuğu için ağrısı olduğu ve yere basamadığı belirtilen Aboubakar'ın durumunun ciddi olmadığı, Başakşehir maçında forma giyebileceği belirtildi.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:34
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