 Ürkmezgil’den üçlüye teşekkür – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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    27 Nisan 2017, Perşembe
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    Ürkmezgil’den üçlüye teşekkür

    Ürkmezgil’den üçlüye teşekkür
    Beşiktaşlı yönetici , Cenk-Talista-Aboubakar üçlüsünün performansından çok memnun olduklarını söyledi. Ürkmezgil, "Oyuncularımızı yürekten kutluyorum. Talisca yarınlarda önemli yerlere gelecek. Aboubakar, futbolu çok iyi bilen bir oyuncu, gol vuruşları mükemmel. Cenk, bir süre kulübeden gelip gollerini attı. Bu oyuncuların bizde olmasından dolayı çok şanslıyız" dedi.
    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:34
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