U17 ve U19’lar üç puanı kaptı!

Beşiktaş U-19 Akademi Takımı, Pendikspor'u 2-1 yendi. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Mehmet ve Yusuf kaydederken, U-19 Akademi Takımı, bu galibiyetle puanını 50'ye yükseltti. U-17 Akademi Takımı da Ümraniyespor'u 5-0 yendi. Yavru Kartallar'ın gollerini Uygar (2), Erdem, Cenk ve Alihan kaydetti. U17'ler puanını 63'e yükseltti.