 U17 ve U19’lar üç puanı kaptı! – Fotomaç – 27 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Nisan 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    U17 ve U19’lar üç puanı kaptı!

    U17 ve U19’lar üç puanı kaptı!
    Beşiktaş U-19 Akademi Takımı, Pendikspor'u 2-1 yendi. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Mehmet ve Yusuf kaydederken, U-19 Akademi Takımı, bu galibiyetle puanını 50'ye yükseltti. U-17 Akademi Takımı da Ümraniyespor'u 5-0 yendi. Yavru Kartallar'ın gollerini Uygar (2), Erdem, Cenk ve Alihan kaydetti. U17'ler puanını 63'e yükseltti.
    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:37
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    U17 ve U19’lar üç puanı kaptı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.