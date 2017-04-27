 Rakipleri yaklaşamaz – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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    27 Nisan 2017, Perşembe
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    Rakipleri yaklaşamaz

    Rakipleri yaklaşamaz

    Teknik direktör , 'ın gelecek haftalarda puan kayıpları yaşayacağını ancak rakiplerinin Beşiktaş'a yaklaşamayacağını söyledi.

    Kurtar, "'ın şampiyonluk şansı fazla ama matematiksel olarak garantilenmeden 'Şampiyon oldu' diyemeyiz. Şampiyonluğa şu anda en yakın takım Beşiktaş" ifadesini kullandı.

    TALİSCA'NIN ÖNEMİ FARKLI
    , Beşiktaş'ın hücum gücünde Talisca'nın farklı bir yeri olduğunu söyledi. Brezilyalı yıldızın her geçen gün üzerine koyarak oynamaya devam ettiğini belirten Kurtar, "Gol pozisyonlarına giriyor ve gollerini atıyor. Talisca ve Aboubakar ile birlikte Cenk de takıma girdiği zaman Beşiktaş gücüne güç katacaktır" şeklinde konuştu.
    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:42
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