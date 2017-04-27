Rakipleri yaklaşamaz
Teknik direktör Güvenç Kurtar, Beşiktaş'ın gelecek haftalarda puan kayıpları yaşayacağını ancak rakiplerinin Beşiktaş'a yaklaşamayacağını söyledi.
TALİSCA'NIN ÖNEMİ FARKLI
Güvenç Kurtar, Beşiktaş'ın hücum gücünde Talisca'nın farklı bir yeri olduğunu söyledi. Brezilyalı yıldızın her geçen gün üzerine koyarak oynamaya devam ettiğini belirten Kurtar, "Gol pozisyonlarına giriyor ve gollerini atıyor. Talisca ve Aboubakar ile birlikte Cenk de takıma girdiği zaman Beşiktaş gücüne güç katacaktır" şeklinde konuştu.
- 27 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:42
- Fenerbahçe ile Başakşehir 20. randevuda
Toplam 3
Yorum
isminiz İKİNÇİ MAÇI FENERBAHÇE FARLI KAZANIR VE TUR ATLAR
- Beşiktaş'ta golcülerin büyük rekabeti
Toplam 3
Yorum
özgün Gonzalo Higuaín gibi oyun kurabilen bi altin lazim. Gomezde alman disiplini vardi ve jardel gibi henry gibi affetmiodu yok su an kimse
- Galatasaray'da Bursaspor hazırlıkları
Toplam 3
Yorum
oyuncu Gören Jemerson As monaco ,Issa Diop Touloss Arnaud Souquet Nice Inigo Martinez Real socidad defans Riyad Mahrez Riyad MahrezLeicitir cty orta sah
Rakipleri yaklaşamaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.