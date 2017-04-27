 Q7’nin asistleri ‘hayat’ veriyor – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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    27 Nisan 2017, Perşembe
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    Q7’nin asistleri ‘hayat’ veriyor

    Q7’nin asistleri ‘hayat’ veriyor
    'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, asistleriyle Kara Kartal'ın şampiyonluğa uçmasında önemli rol oynuyor. Süper Lig'de bu sezon 11 asist yapan Q7, 1 de gol atmayı başardı. Adanaspor maçında da oyuna girdikten sonra takımını hareketlendiren isim olan Portekizli oyuncunun, kalan maçların tamamında ilk 11'de oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.
    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:45
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