 Kontrol bizim elimizde – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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HEPSİ
    27 Nisan 2017, Perşembe
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    Kontrol bizim elimizde

    Kontrol bizim elimizde

    Yönetici , Başakşehir’i yenerek farkı 10’a çıkarmak istediklerini belirtirken, Tolgay için de “Özlediğimiz Tolgay bu” yorumunu yaptı.

    Beşiktaşlı yönetici , Süper Lig'de şampiyonluk konusunda kontrolün ellerinde olduğunu söyledi. Albayrak, "Başakşehir ile bu hafta oynayacağız. Artık kontrol bizim elimizde. Başakşehir'i yenersek fark 10 puana çıkıyor. Matematiksel olarak garantilemesek bile şampiyonluk için çok büyük avantaj elde ediyoruz" dedi. Kulüp olarak önlerine bir hedef koyduklarını belirten yönetici Albayrak, "Planlarımız ve hedeflerimiz daha bitmedi. Herkesin gurur duyacağı bir oluşturmak istiyoruz. En büyük hedefimiz her sezon Türkiye'de şampiyonluk ve Avrupa'da kupa. İnşallah o kupayı bir gün Türkiye'ye getireceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. Adanaspor karşılaşmasının ilk 11'inde şans bulan ve iki asist yapan Tolgay Arslan'ın performansına değinen Metin Albayrak şöyle devam etti: "Özlediğimiz Tolgay Arslan bu. Daha iyilerini yapabilecek güçte, o da bunu biliyor. Bu nedenle mutluyuz. Kenarda bekleyen moralini bozmuyor. En yukarıdaki isimden malzemecisine kadar herkes işine konsantre olmuş durumda" değerlendirmesinde bulundu.
    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:38
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