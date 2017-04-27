 KAP’a Gomez açıklaması – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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    27 Nisan 2017, Perşembe
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    KAP’a Gomez açıklaması

    KAP’a Gomez açıklaması
    , 'in Fiorentina'dan Wolfsburg'a transferi sonrası doğan kazanç ve hukuki hakları ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Şirketimize yapılan bildirimde, Wolfsburg tarafından kendilerine ödenecek toplam transfer bedelinin 1 milyon 50 bin euro olduğu, bu kapsamda şirketimizin bu bedel içinden 525 bin euro'ya hak kazandığı bildirilmiştir. Ancak bununla ilgili hukuki süreç devam etmektedir" denildi.
    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:42
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