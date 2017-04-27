Kale gibi stoper Benatia
İki sezonda 7 stoper transfer eden ancak Marcelo’nun yanına istediği ismi bulamayan Kartal, Juventus’ta kiralık oynayan 1.90 boyundaki tecrübeli stoper Medhi Benatia için düğmeye bastı.
Menajerlerle yapılan görüşmelerde gündeme gelen ilk isim, Juventus'ta kiralık olarak forma giyen Medhi Benatia oldu. Roma'dan 26 milyon euro'ya Bayern'e giden, buradan da Juventus'a kiralanan Faslı oyuncu İtalya'da beklentileri karşılayamadı. Juventus elinde satın alma bedeli olmasına rağmen bu hakkını kullanmayacağını Alman ekibine iletti. Bayern de 30 yaşındaki stoperinin menajeri Subotic'e, oyuncusuna takım bulmasını istedi.
G.SARAY'A AĞIR GELDİ
Türkiye'ye Sylla ve Sissoko gibi oyuncuları getiren menajer Subotic ise hem Galatasaray'ın hem de Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Galatasaray'dan Medhi Benatia için "Bize pahalı gelir" mesajı aldı. Beşiktaş'tan ise "Şartları bize bildirin, ilgilenebiliriz" cevabı geldi. Gelen ilk şartlar Beşiktaş için ağır olmasına rağmen Başkan Fikret Orman'dan, "Benatia'yı son ana kadar takip edelim" mesajı geldi. 30 yaşındaki stoper için doğru şartlarda bir kiralama ortamı oluşması durumunda siyahbeyazlıların bu fırsatı kaçırmayacağı bildirildi.
ÖZELLİKLERİ DÖRT DÖRTLÜK
Beşiktaş'ın listesindeki Medhi Benatia, top kapmada bir uzman. Konsantrasyonu 90 dakika boyunca üst düzeyde olan ve ikili mücadelelerdeki gücüyle dikkat çeken Faslı stoper; ayaklarına hakim, hava toplarında etkili, ayrıca savunmayı da çok iyi organize ediyor.
- 27 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:33
- Fenerbahçe ile Başakşehir 20. randevuda
Toplam 3
Yorum
isminiz İKİNÇİ MAÇI FENERBAHÇE FARLI KAZANIR VE TUR ATLAR
- Beşiktaş'ta golcülerin büyük rekabeti
Toplam 3
Yorum
özgün Gonzalo Higuaín gibi oyun kurabilen bi altin lazim. Gomezde alman disiplini vardi ve jardel gibi henry gibi affetmiodu yok su an kimse
- Galatasaray'da Bursaspor hazırlıkları
Toplam 3
Yorum
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