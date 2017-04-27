Beşiktaş’ta Aboubakar şoku

Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta bugün yapılan antrenmanda Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar sakatlandı ve idmana devam edemedi.

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda en yakın rakibi Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman öncesinde bütün takımı toplayan Teknik Direktör Şenol Güneş, futbolcularla toplantı yaptı. Isınma hareketleri ile antrenmana başlayan siyah-beyazlılar, önce elle top çalışması yaparken, sonra ayakla çalıştı. Antrenmanın diğer bölümünde iki gruba ayrılan oyuncular yarı sahada maç yaptı. İdmanın bitiminden sonra Talisca ile Quaresma serbest vuruş çalışması gerçekleştirdi.



Antrenmanda çift kale maç sırasında sol ayak bileği burkulan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar sakatlandı. Yaşadığı sakatlığın ardından idmana devam edemeyen Aboubakar'ın durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Kaleci Fabri ise salonda çalıştı.



Siyah-beyazlıların antrenmanını Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi de izledi.