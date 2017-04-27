Beşiktaş’ta Aboubakar şoku
Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta bugün yapılan antrenmanda Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar sakatlandı ve idmana devam edemedi.
Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda en yakın rakibi Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman öncesinde bütün takımı toplayan Teknik Direktör Şenol Güneş, futbolcularla toplantı yaptı. Isınma hareketleri ile antrenmana başlayan siyah-beyazlılar, önce elle top çalışması yaparken, sonra ayakla çalıştı. Antrenmanın diğer bölümünde iki gruba ayrılan oyuncular yarı sahada maç yaptı. İdmanın bitiminden sonra Talisca ile Quaresma serbest vuruş çalışması gerçekleştirdi.
Antrenmanda çift kale maç sırasında sol ayak bileği burkulan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar sakatlandı. Yaşadığı sakatlığın ardından idmana devam edemeyen Aboubakar'ın durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Kaleci Fabri ise salonda çalıştı.
Siyah-beyazlıların antrenmanını Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi de izledi.
Antrenmanda çift kale maç sırasında sol ayak bileği burkulan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar sakatlandı. Yaşadığı sakatlığın ardından idmana devam edemeyen Aboubakar'ın durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Kaleci Fabri ise salonda çalıştı.
Siyah-beyazlıların antrenmanını Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi de izledi.
- 27 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yusuf oynamak istiyor
Toplam 3
Yorum
Akhan Buyuk takimda oynayabilecek mantalite yok maalesef. Anadolu takimlarinda oynar.
- Favori Soldado
Toplam 9
Yorum
Akhan Osmanlispor un gol yagdirdigi Villareal in yedek golcusunu almak, hem de 31 yasinda, saka sanirim.
- Ayrılığın eşiğindeler
Toplam 19
Yorum
serdar akay bu gs önümüzde sezonda başarısızlığa ve sürünmeye mahkum yine ahı gitmiş vahı kalmış leiva nın peşinden koşan bir kulüpten bir cacık olmaz
Beşiktaş’ta Aboubakar şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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