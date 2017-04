Ahmet Nur Çebi'den sıcak açıklama

İlk olarak söze teknik direktör Şenol Güneş'ten başlayan Ahmet Nur Çebi "Şenol hocamızın bir yıl daha opsiyonu var.Ama sürekli haber yapılıyor 'kalacak mı kalmayacak mı' diye.Bakın net söylüyorum Şenol Güneş yüzde 100 kalacak. Yüzde 99 bile demiyorum yüzde 100 diyorum.Daha ne söyliyeyim " dedi.

''TALİSCA KALMAK İSTİYOR AMA BENFİCA SATMAK İSTERSE ÖNCE BİZİMLE KONUŞACAK''

Talisca'nın Beşiktaş'ta çok büyük sıçrama yaptığını ve Avrupa'dan bir çok takımın gündemine gelmeye başladığını söyleyen Çebi " Talisca formu itibari ile çok gündemde olan bir oyuncu.Biz de O'nun bu formundan çok mutluyuz.Bir yıl daha sözleşmemiz var ve kendisi de kalmak istediğini her fırsatta söylüyor.Ama transferin de bazı gerçekleri var. Benfica eğer Talisca'yı satmak isterse anlaştığı rakamı önce bize teklif etmek zorunda. Eğer biz önerdikleri rakamları kabul edersek bizde kalır, kabul etmezsek ve bu çok önemli bir ayrıntı oyuncunun kendiside gitmek isterse başka takıma gider.Buna yapacak bir şey yok. Çünkü zaten satın alma opsiyonu 25 milyon Euro ve bizim bu rakamı vermemiz mümkün değil. Ama bir gerçek var; Benfica eğer Talisca'nın değerini daha da artırmak istiyorsa bir yıl daha bizde kalmasını isteyecektir. Doğrusu da budur,bir yıl daha bizde kalırsa hem Benfica'ya hem bize çok faydalı olacaktır'' diye konuştu.

''ABOUBAKAR İÇİN DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ RAKAM BELLİ''

Bir diğer kiralık futbolcu Aboubakar'ın kalma ihtimalini de değerlendiren Ahmet Nur Çebi '' Aboubakar'ın satın alma opsiyonu zaten bizde. Ama o rakam da 10 milyon Euro.Önce kiralık olarak kalması için görüşeceğiz ama Porto'daki sözleşmesinin 1 yıl sonra bitecek olması bu ihtimali neredeyse sıfıra indiriyor. Çeşitli opsiyonlar var bunların üzerinde çalışıyoruz. Çünkü 10 milyon Euro veremeyiz. Bizim bu transfer döneminde bir futbolcu için verebileceğimiz maksimum rakam 5-6 milyon Euro seviyelerinde olacak, bu rakam da satacağımız oyunculardan gelecek rakamlara göre şekillenecek. Porto ile oturup konuşacağız ve bu transferi makul bir rakama çekmeye çalışacağız. Şimdiden konuşmak için erken.Transfer döneminde her an her şey değişebiliyor'' dedi.

''BU SEZON İYİ SATIP İYİ ALMALIYIZ''

Takımdan ayrılmak isteyen bir oyuncu olmadığını ifade eden Çebi ''Takımda arkadaşlık ve dostluk üst seviyede.Herkes çok mutlu ve kimse gitmek istemiyor.Ancak benim şahsi görüşüm değerini bulan oyuncu için gelen tekliflerin değerlendirilmesi yönünde.Bu transfer döneminde iyi satıp iyi almalıyız.Bunu yapmazsak pişmanlığını daha sonra çok yaşıyoruz.Daha önce örnekleri var herkes biliyor bunu.'' şeklinde konuştu.

''TFF KAMUOYUNU İNANDIRMAK İÇİN AÇIKLAMA YAPMALI''

Medipol Başakşehir oyuncularının aldığı cezalar ile ilgili açıklama yapmayacaklarını belirten Ahmet Nur Çebi '' Biz bu konunun dışındayız ve cezalar ile ilgili açıklama yapmayacağız.Ancak kamuoyunda bir infial var ve bu infiali en aza indirmek için TFF'nin gereken açıklamayı yapması lazım.Kamuoyunu inandırması lazım.Bizim söyleyeceğimiz tek şey hafta sonu M.Başakşehir ile çok önemli maçımız var çıkıp oynayacağız ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız.'' dedi.

Çebi son olarak Gökhan Töre'nin önümüzdeki sezon takıma katılacağını ve Şenol Güneş'in onu tekrar eski formuna ulaştıracağına inandığını da sözlerine ekledi.