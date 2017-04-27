 Aboubakar hızlı döndü – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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HEPSİ
    27 Nisan 2017, Perşembe
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    hızlı döndü

    <a href="/index/aboubakar?id=666e651c-456e-427f-ac82-e51770a4e8ad" class="" rel="tag">Aboubakar</a> hızlı döndü
    'ın en golcü üçüncü oyuncusu Aboubakar, Afrika Uluslar Kupası'nın ardından siyah-beyazlı ekipte gollerini artırdı. Organizasyon öncesi takımına 3 gol kazandırabilen , Afrika'dan dönüşünün ardından 5 kez bu sevinci yaşadı. Aboubakar, Şampiyonlar Ligi'nde 3, UEFA Avrupa Lig'nde 3, Türkiye Kupası'nda da 1 gol attı.
    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:45
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