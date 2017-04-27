 Aboubakar da bizimle kalsın – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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    27 Nisan 2017, Perşembe
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    da bizimle kalsın

    Aboubakar da bizimle kalsın
    Teknik direktör 'in, yönetimle yaptığı görüşmede Aboubakar'ın bir sezon daha takımda kalmasını istediğini söylediği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın, "Geçen sezon Sosa ve Gomez'de yaşadığımız sıkıntıları, bu kez yaşamayalım. bizi seviyor, biz de onu. Karşılıklı gereken fedakarlıklar yapılırsa, Kamerunlu forvetin takımda kalmasını isterim" dediği ifade edildi.
    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:31
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