 10 takıma bedeller! – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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    27 Nisan 2017, Perşembe
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    10 takıma bedeller!

    10 takıma bedeller!

    Kartal’ın ligdeki 57 golünün 35’ine imza atan Cenk-Talisca-Aboubakar üçlüsü, Süper Lig’deki 10 takımdan daha fazla gol kaydetmeyi başardı.

    'ta Cenk, Talisca ve Aboubakar, büyük bir rekabetin içine girdi. Siyah-beyazlı ekibin bu sezon ligde kaydettiği 57 golün 35'inde imzası olan üç oyuncu, şampiyonluk mücadelesinde kritik goller atmaya devam ediyor. Cenk-Aboubakar-Talisca üçlüsü, Süper Lig'deki 10 takımdan daha fazla gol atma başarısı da gösterdi. Siyah- beyazlı üç oyuncu, şu ana dek 35 gol kaydetti. Cenk Tosun, 17 kez rakip fileleri havalandırırken, Talisca 10 kez gol sevinci yaşadı, Aboubakar ise 8 gol kaydetti. Bu süreçte Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor 34, Atiker Konyaspor 33 ve Antalyaspor 32 gol buldu. Kardemir Karabükspor, Bursaspor ve Çaykur Rizespor 30'ar golde kalırken, Gençlerbirliği ile Gaziantepspor 28'er kez rakip fileleri havalandırdı. Cenk, Talisca ve Aboubakar'ın etkili olduğu 28 haftalık bölümde Akhisar Belediye ile Adanaspor 26 kez gol sevinci yaşayabildi.

    2 TAKIMI DAHA YAKALIYOR
    Beşiktaş'ın golcüleri, toplam 38 gol atan Kasımpaşa ve 36'şar gollü Osmanlıspor ile Kayserispor'a da yakın bir performans sergilemeyi başardılar. Siyah-beyazlılar kalan haftalarda bu üçlüden gelecek gollerle şampiyonluk yarışında emin adımlarla ilerlemeyi hedefliyor.
    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:03
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