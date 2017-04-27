10 takıma bedeller!
Kartal’ın ligdeki 57 golünün 35’ine imza atan Cenk-Talisca-Aboubakar üçlüsü, Süper Lig’deki 10 takımdan daha fazla gol kaydetmeyi başardı.
2 TAKIMI DAHA YAKALIYOR
Beşiktaş'ın golcüleri, toplam 38 gol atan Kasımpaşa ve 36'şar gollü Osmanlıspor ile Kayserispor'a da yakın bir performans sergilemeyi başardılar. Siyah-beyazlılar kalan haftalarda bu üçlüden gelecek gollerle şampiyonluk yarışında emin adımlarla ilerlemeyi hedefliyor.
- 27 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:03
- Fenerbahçe ile Başakşehir 20. randevuda
Toplam 3
Yorum
isminiz İKİNÇİ MAÇI FENERBAHÇE FARLI KAZANIR VE TUR ATLAR
- Beşiktaş'ta golcülerin büyük rekabeti
Toplam 3
Yorum
özgün Gonzalo Higuaín gibi oyun kurabilen bi altin lazim. Gomezde alman disiplini vardi ve jardel gibi henry gibi affetmiodu yok su an kimse
- Galatasaray'da Bursaspor hazırlıkları
Toplam 3
Yorum
oyuncu Gören Jemerson As monaco ,Issa Diop Touloss Arnaud Souquet Nice Inigo Martinez Real socidad defans Riyad Mahrez Riyad MahrezLeicitir cty orta sah
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