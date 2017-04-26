Taraftara en güzel hediye
Adana maçında yaptığı iki asistle yıldızlaşan Tolgay Arslan da F.Bahçe derbisini iple çekiyor. Beşiktaşlı taraftarların desteğiyle Arena'da kaybetmelerinin çok zor olduğunu belirten genç yıldız, "F.Bahçe maçında şampiyonluk gelirse herkes için bir hayal olur. Taraftarımıza derbide şampiyonluk hediye ederek, hediye vermek istiyoruz. Vodafone Arena'da şampiyonluk turu atmayı istiyoruz" diye konuştu.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray Timsah'a bileniyor
Toplam 2
Yorum
4,4,2 muslera,linnes,hakan,ahmet,sabri,tolga,selçuk,bruma,rodrigues,eren,podolski çıkacağın kadro bu şu carole ve yasin takıntından vazgeç!!
- Rıdvan Dilmen'den Başakşehir'e sert tepki
Toplam 42
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black-KARTAL EMRE Sütkardesler filmindeki komutan Hüsamettin gibi veriyor gazi sonrada Arkanizdayim Aslanlarim diyor
- Final gibi 2 maç
Toplam 2
Yorum
GÖZ_GÖZ Korkmayın GÖZTEPE adam olanı sever
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