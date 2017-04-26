 Taraftara en güzel hediye – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    Taraftara en güzel hediye

    Taraftara en güzel hediye
    Adana maçında yaptığı iki asistle yıldızlaşan da F.Bahçe derbisini iple çekiyor. Beşiktaşlı taraftarların desteğiyle Arena'da kaybetmelerinin çok zor olduğunu belirten genç yıldız, "F.Bahçe maçında şampiyonluk gelirse herkes için bir hayal olur. Taraftarımıza derbide şampiyonluk hediye ederek, hediye vermek istiyoruz. Vodafone Arena'da şampiyonluk turu atmayı istiyoruz" diye konuştu.
    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:14
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