'Taahhütler yerine getirildi'
Millonarios takımında kiralık olarak forma giyen Beşiktaşlı Pedro Franco için Kolombiya ekibinin başkanı Enrique Camacho'dan açıklama geldi. Başkan, 16 maçta 1 gol atan Franco için, "Beşiktaş'la bu sezonun bitimine kadar bir anlaşmamız var. Oyuncunun belli sayıda maçta oynamak için bazı taahhütleri vardı, bunlar yerine getirildi. Pedro da artık eskisi gibi oynamaya başladı. Durumunu Türklerle görüştükten sonra netleştirebiliriz " dedi.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray Timsah'a bileniyor
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4,4,2 muslera,linnes,hakan,ahmet,sabri,tolga,selçuk,bruma,rodrigues,eren,podolski çıkacağın kadro bu şu carole ve yasin takıntından vazgeç!!
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black-KARTAL EMRE Sütkardesler filmindeki komutan Hüsamettin gibi veriyor gazi sonrada Arkanizdayim Aslanlarim diyor
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GÖZ_GÖZ Korkmayın GÖZTEPE adam olanı sever
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