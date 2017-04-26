 'Taahhütler yerine getirildi' – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    'Taahhütler yerine getirildi'

    'Taahhütler yerine getirildi'
    Millonarios takımında kiralık olarak forma giyen Beşiktaşlı için Kolombiya ekibinin başkanı Enrique Camacho'dan açıklama geldi. Başkan, 16 maçta 1 gol atan Franco için, "'la bu sezonun bitimine kadar bir anlaşmamız var. Oyuncunun belli sayıda maçta oynamak için bazı taahhütleri vardı, bunlar yerine getirildi. Pedro da artık eskisi gibi oynamaya başladı. Durumunu Türklerle görüştükten sonra netleştirebiliriz " dedi.
    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:26
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