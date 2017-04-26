Stopere yeni takviye şart

Son iki sezonda toplamda 7 stopere imza attıran Beşiktaş'ta sezon sonu bir stoper transferi daha gündeme geldi.

Geçen sezon Rhodolfo, Alexis ve Tosic'i transfer eden siyah-beyazlılar bu sezon Mitrovic, Marcelo ve Ersan ile Atınç'ı da (kiralık) toplam 10.6 milyon euro'ya transfer etti. Mitrovic'i düşünmeyen, Atınç'tan da beklediğini alamayan teknik heyet; yeni stoper arayışlarına şimdiden başladı.