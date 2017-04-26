 Stopere yeni takviye şart – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    Stopere yeni takviye şart

    Stopere yeni takviye şart

    Son iki sezonda toplamda 7 stopere imza attıran 'ta sezon sonu bir stoper transferi daha gündeme geldi.

    Geçen sezon Rhodolfo, Alexis ve Tosic'i transfer eden siyah-beyazlılar bu sezon Mitrovic, Marcelo ve Ersan ile Atınç'ı da (kiralık) toplam 10.6 milyon euro'ya transfer etti. Mitrovic'i düşünmeyen, Atınç'tan da beklediğini alamayan teknik heyet; yeni stoper arayışlarına şimdiden başladı.
    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:30
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