Stopere yeni takviye şart
Son iki sezonda toplamda 7 stopere imza attıran Beşiktaş'ta sezon sonu bir stoper transferi daha gündeme geldi.
Geçen sezon Rhodolfo, Alexis ve Tosic'i transfer eden siyah-beyazlılar bu sezon Mitrovic, Marcelo ve Ersan ile Atınç'ı da (kiralık) toplam 10.6 milyon euro'ya transfer etti. Mitrovic'i düşünmeyen, Atınç'tan da beklediğini alamayan teknik heyet; yeni stoper arayışlarına şimdiden başladı.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray Timsah'a bileniyor
Toplam 2
Yorum
4,4,2 muslera,linnes,hakan,ahmet,sabri,tolga,selçuk,bruma,rodrigues,eren,podolski çıkacağın kadro bu şu carole ve yasin takıntından vazgeç!!
- Rıdvan Dilmen'den Başakşehir'e sert tepki
Toplam 42
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black-KARTAL EMRE Sütkardesler filmindeki komutan Hüsamettin gibi veriyor gazi sonrada Arkanizdayim Aslanlarim diyor
- Final gibi 2 maç
Toplam 2
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GÖZ_GÖZ Korkmayın GÖZTEPE adam olanı sever
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