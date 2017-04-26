 Pektemek kalacak – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    Pektemek kalacak

    Pektemek kalacak
    , sezon başında Başakşehir'e kiraladığı 'i gelecek sezon kadroda tutma kararı aldı. 28 yaşındaki oyuncu bu sezon 737 dakika görev alırken, 6 gol attı, 3 asist yaptı. Ortalama 81,9 dakikada bir gol katkısı yapan ve bu alanda ligin en iyisi olan Mustafa'yı teknik patron Şenol Güneş'in alternatif olarak kadroda tutmak istediği öğrenildi.
    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:21
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