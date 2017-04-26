Pektemek kalacak
Beşiktaş, sezon başında Başakşehir'e kiraladığı Mustafa Pektemek'i gelecek sezon kadroda tutma kararı aldı. 28 yaşındaki oyuncu bu sezon 737 dakika görev alırken, 6 gol attı, 3 asist yaptı. Ortalama 81,9 dakikada bir gol katkısı yapan ve bu alanda ligin en iyisi olan Mustafa'yı teknik patron Şenol Güneş'in alternatif olarak kadroda tutmak istediği öğrenildi.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:21
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray Timsah'a bileniyor
Toplam 2
Yorum
4,4,2 muslera,linnes,hakan,ahmet,sabri,tolga,selçuk,bruma,rodrigues,eren,podolski çıkacağın kadro bu şu carole ve yasin takıntından vazgeç!!
- Rıdvan Dilmen'den Başakşehir'e sert tepki
Toplam 42
Yorum
black-KARTAL EMRE Sütkardesler filmindeki komutan Hüsamettin gibi veriyor gazi sonrada Arkanizdayim Aslanlarim diyor
- Final gibi 2 maç
Toplam 2
Yorum
GÖZ_GÖZ Korkmayın GÖZTEPE adam olanı sever
Pektemek kalacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.