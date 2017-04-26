 Fabricio hariç herkes gol attı – Fotomaç – 26 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Nisan 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Fabricio hariç herkes gol attı

    Fabricio hariç herkes gol attı
    Bu sezon maç başına 2.03 gol ortalaması ile oynayan 'ta gol atamayan futbolcu neredeyse kalmadı gibi. Cenk Tosun 17 golle hem takımın hem de ligin en golcü oyuncusu olurken, Talisca 10 gol ile takımın gol yükünü çeken ikinci oyuncu durumunda yer alıyor. Abobukar 8, Oğuzhan 4 gol atarken; Babel ve Marcelo'nun 3'er, Quaresma, Adriano, Gökhan Gönül, Tosic ve Atiba'nın da 1'er golü bulunuyor.
    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fabricio hariç herkes gol attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.