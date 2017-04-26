Fabricio hariç herkes gol attı
Bu sezon maç başına 2.03 gol ortalaması ile oynayan Beşiktaş'ta gol atamayan futbolcu neredeyse kalmadı gibi. Cenk Tosun 17 golle hem takımın hem de ligin en golcü oyuncusu olurken, Talisca 10 gol ile takımın gol yükünü çeken ikinci oyuncu durumunda yer alıyor. Abobukar 8, Oğuzhan 4 gol atarken; Babel ve Marcelo'nun 3'er, Quaresma, Adriano, Gökhan Gönül, Tosic ve Atiba'nın da 1'er golü bulunuyor.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray Timsah'a bileniyor
Toplam 2
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4,4,2 muslera,linnes,hakan,ahmet,sabri,tolga,selçuk,bruma,rodrigues,eren,podolski çıkacağın kadro bu şu carole ve yasin takıntından vazgeç!!
- Rıdvan Dilmen'den Başakşehir'e sert tepki
Toplam 42
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black-KARTAL EMRE Sütkardesler filmindeki komutan Hüsamettin gibi veriyor gazi sonrada Arkanizdayim Aslanlarim diyor
- Final gibi 2 maç
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GÖZ_GÖZ Korkmayın GÖZTEPE adam olanı sever
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