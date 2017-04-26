Biletler anında bitti!
Beşiktaş, Başakşehir ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak.
Mücadele pazar günü saat 19.00'da Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Kartal, şampiyonluk yarışında en yakın takipçisi Başakşehir'in 7 puan önünde zirvede. Dün öğlen saatlerinde satışa çıkan karşılaşmanın biletlerine büyük ilgi gösteren Beşiktaşlı taraftarlar misafir tribünü biletlerini çok kısa sırada tüketti.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray Timsah'a bileniyor
Toplam 2
Yorum
4,4,2 muslera,linnes,hakan,ahmet,sabri,tolga,selçuk,bruma,rodrigues,eren,podolski çıkacağın kadro bu şu carole ve yasin takıntından vazgeç!!
- Rıdvan Dilmen'den Başakşehir'e sert tepki
Toplam 42
Yorum
black-KARTAL EMRE Sütkardesler filmindeki komutan Hüsamettin gibi veriyor gazi sonrada Arkanizdayim Aslanlarim diyor
- Final gibi 2 maç
Toplam 2
Yorum
GÖZ_GÖZ Korkmayın GÖZTEPE adam olanı sever
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