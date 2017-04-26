 Biletler anında bitti! – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    Biletler anında bitti!

    Biletler anında bitti!

    , Başakşehir ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak.

    Mücadele pazar günü saat 19.00'da Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Kartal, şampiyonluk yarışında en yakın takipçisi Başakşehir'in 7 puan önünde zirvede. Dün öğlen saatlerinde satışa çıkan karşılaşmanın biletlerine büyük ilgi gösteren Beşiktaşlı taraftarlar misafir tribünü biletlerini çok kısa sırada tüketti.
    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:17
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