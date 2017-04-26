Beşiktaş'tan KAP'a Mario Gomez açıklaması
Beşiktaş, Alman futbolcu Mario Gomez'in Bundesliga ekibi Wolfsburg'a transferinden aldığı ücreti Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirdi.
Mario Gomez 2016-17 sezonu başlangıcında Fiorentina Kulübünden Wolfsburg Kulübüne transfer olmuştur. Fiorentina Kulübü tarafından Şirketimize yapılan bildirimde, Wolfsburg Kulübü tarafından bu transfer nedeniyle kendilerine ödenecek toplam transfer bedelinin 1.050.000 Avro olduğu, bu kapsamda Şirketimizin bu bedel içinden 525.000 Avro'ya hak kazandığı bildirilmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Hukuk Müşavirliğinin, Fiorentina Kulübü, Wolfsburg Kulübü, her iki Kulübün bağlı olduğu federasyonlar ve Ülke makamlarından temin edilen belgeleri inceleme süreci devam etmekte olup bundan sonraki Hukuki Sürecin devamında izlenecek adımları belirlenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:45
- Bruma ayrılmayı kafasına koydu!
Toplam 15
Yorum
bruma gider adam hakli, bu sene galatayi tasiyan isimdi, galatada kalip kariyerinimi bitirsin:)))))
- Avrupa da tehlikede
Toplam 9
Yorum
gs bu kadroyla 5 lik oluruz avrupada
- Tuki’nin tahmini tuttu
Toplam 3
Yorum
mehmet fenerbahçe bu kupayı alırsa futboldaki başarısızlığı bile unutturur. çok büyük iş yapmış olur.
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