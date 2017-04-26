Beşiktaş şampiyonluk için gün sayıyor!
Beşiktaş, hafta sonunda Başakşehir’i devirip, ardından derbide F.Bahçe’yi yenerse; Başakşehir de aynı hafta Antalya’da puan kaybederse 12 gün sonra şampiyon olacak.
Süper Lig'in 28. haftasında evinde Adanaspor'u 3-2 yenen Beşiktaş, şampiyonluğa biraz daha yaklaştı. Puanını 64'e yükselten siyah-beyazlılar, Başakşehir'le puan farkını 7'e yükseltti. Geçen sezonunun da şampiyonu olan Kara Kartalların üst üste 2.şampiyonluğunu kazanması ve 3'üncü yıldızı takması için önündeki 2 final maçını kazanması büyük oranda yeterli olacak. Ligin 29. haftasında Başakşehir'e konuk olacak siyah-beyazlı ekip, bu maçı kazandığı takdirde 30. haftada şampiyonluğunu ilan edebilecek pozisyona gelecek. Beşiktaş, Başakşehir'i yenip ardından Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak. Siyah-beyazlılar, 30. haftada Antalyaspor'a konuk olacak Başakşehir'in olası puan kaybında Fenerbahçe'yi yendiği takdirde farkı en az 12 puana çıkaracak. Turuncu-lacivertli rakibini yenmesi halinde ikili averajda da avantaj yakalayacak Beşiktaş, bu durumda 12 gün sonra Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçını kazanarak Vodafone Arena'da şampiyonluk turu atabilecek.
EN ERKEN ZAFER OLACAK
Beşiktaş, 29 ve 30. haftadaki rakiplerini yendiği takdirde Süper Lig'de 34 hafta olarak oynanan dönemde en erken şampiyonluğunu yakalayacak. 1994-95 sezonundan itibaren 4 kez şampiyon olan ve 5. kupa için gün sayan siyah- beyazlılar, 1994-1995'te 32. haftada mutlu sona ulaştı. 2002-03'te 33. haftada şampiyonluğu garantileyen Beşiktaş, 2008-09'da ise son haftada kupayı müzesine götürdü. Siyah-beyazlılar, geçen sezon ise 32. haftada şampiyonluğunu ilan etti. Beşiktaş, Başakşehir ve F.Bahçe'yi yendikten sonra turuncu-lacivertli ekibin 30. haftada berabere kalması durumunda puan farkını 12'ye çıkaracak. İkili averajda Başakşehir'in önünde kalacak siyah-beyazlı ekip, 30. haftadaki derbi maçında şampiyonluğa ulaşabilecek. Siyah-beyazlı ekip, kalan 6 haftadaki 2 maçını yitirse de şampiyon olma avantajını elinde bulunduruyor. Beşiktaş, bu periyotta 4 maçı kazanırsa yine şampiyonluk kupasını müzesine götürecek.
3 İÇERDE 3 DIŞARDA OYNAYACAK
Süper Lig lideri Beşiktaş, kalan 6 haftanın en önemli maçlarını Başakşehir ve Fenerbahçe ile yapacak. Ligin 29. haftasında 30 Nisan pazar günü Başakşehir'e konuk olacak siyah- beyazlılar, 30. haftada 7 Mayıs Pazar günü F.Bahçe'yi Vodafone Arena'da ağırlayacak. Beşiktaş, sonraki 4 haftada Bursa (D), Kasımpaşa, Gaziantep (D) ve Osmanlı ile karşı karşıya gelecek. Siyahbeyazlılar, kalan 6 haftada 3 maçını taraftarının önünde, diğer 3 mücadelesini ise deplasmanda oynayacak. Beşiktaş, geride kalan 28 haftalık bölümde 19 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Ligde en çok galibiyeti alan ve en az mağlubiyet yaşayan takım olarak dikkati çeken siyah-beyazlı ekip; son 3 karşılaşmada 10 gol atarak 3,3 ortalama yakaladı. 28 karşılaşmada 57 gol atan Beşiktaş, Süper Lig'in en golcü takımı.
DERBİDE TUR ATMAK ÇOK KEYİFLİ OLUR
Beşiktaşlı yönetici Ahmet Ürkmezgil, Adanaspor'u 3-2 yenerek, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştıklarını söyledi. Ürkmezgil, kalan haftalarda dikkatli olacaklarını ve alacakları galibiyetlerle şampiyonluğa ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi. Ürkmezgil, "Puan farkı olmasına rağmen henüz 'şampiyonuz' diyemeyiz. Bu hafta şampiyonluktaki rakibimiz Medipol Başakşehir ile oynayacağız, ardından Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Daha önce avantajın bizde olmadığını söylemenin şımarıklık olacağını belirtmiştim. Şampiyonluk için bir adım daha ilerledik. F.Bahçe maçında şampiyonluk turunu atabilecek güçteyiz. Lyon karşılaşmasına da çok inanıyordum, detaylarda kaybetmiştik. F.Bahçe maçında tur atmak çok keyifli olur" diye konuştu.
EN ERKEN ZAFER OLACAK
Beşiktaş, 29 ve 30. haftadaki rakiplerini yendiği takdirde Süper Lig'de 34 hafta olarak oynanan dönemde en erken şampiyonluğunu yakalayacak. 1994-95 sezonundan itibaren 4 kez şampiyon olan ve 5. kupa için gün sayan siyah- beyazlılar, 1994-1995'te 32. haftada mutlu sona ulaştı. 2002-03'te 33. haftada şampiyonluğu garantileyen Beşiktaş, 2008-09'da ise son haftada kupayı müzesine götürdü. Siyah-beyazlılar, geçen sezon ise 32. haftada şampiyonluğunu ilan etti. Beşiktaş, Başakşehir ve F.Bahçe'yi yendikten sonra turuncu-lacivertli ekibin 30. haftada berabere kalması durumunda puan farkını 12'ye çıkaracak. İkili averajda Başakşehir'in önünde kalacak siyah-beyazlı ekip, 30. haftadaki derbi maçında şampiyonluğa ulaşabilecek. Siyah-beyazlı ekip, kalan 6 haftadaki 2 maçını yitirse de şampiyon olma avantajını elinde bulunduruyor. Beşiktaş, bu periyotta 4 maçı kazanırsa yine şampiyonluk kupasını müzesine götürecek.
3 İÇERDE 3 DIŞARDA OYNAYACAK
Süper Lig lideri Beşiktaş, kalan 6 haftanın en önemli maçlarını Başakşehir ve Fenerbahçe ile yapacak. Ligin 29. haftasında 30 Nisan pazar günü Başakşehir'e konuk olacak siyah- beyazlılar, 30. haftada 7 Mayıs Pazar günü F.Bahçe'yi Vodafone Arena'da ağırlayacak. Beşiktaş, sonraki 4 haftada Bursa (D), Kasımpaşa, Gaziantep (D) ve Osmanlı ile karşı karşıya gelecek. Siyahbeyazlılar, kalan 6 haftada 3 maçını taraftarının önünde, diğer 3 mücadelesini ise deplasmanda oynayacak. Beşiktaş, geride kalan 28 haftalık bölümde 19 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Ligde en çok galibiyeti alan ve en az mağlubiyet yaşayan takım olarak dikkati çeken siyah-beyazlı ekip; son 3 karşılaşmada 10 gol atarak 3,3 ortalama yakaladı. 28 karşılaşmada 57 gol atan Beşiktaş, Süper Lig'in en golcü takımı.
DERBİDE TUR ATMAK ÇOK KEYİFLİ OLUR
Beşiktaşlı yönetici Ahmet Ürkmezgil, Adanaspor'u 3-2 yenerek, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştıklarını söyledi. Ürkmezgil, kalan haftalarda dikkatli olacaklarını ve alacakları galibiyetlerle şampiyonluğa ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi. Ürkmezgil, "Puan farkı olmasına rağmen henüz 'şampiyonuz' diyemeyiz. Bu hafta şampiyonluktaki rakibimiz Medipol Başakşehir ile oynayacağız, ardından Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Daha önce avantajın bizde olmadığını söylemenin şımarıklık olacağını belirtmiştim. Şampiyonluk için bir adım daha ilerledik. F.Bahçe maçında şampiyonluk turunu atabilecek güçteyiz. Lyon karşılaşmasına da çok inanıyordum, detaylarda kaybetmiştik. F.Bahçe maçında tur atmak çok keyifli olur" diye konuştu.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray Timsah'a bileniyor
Toplam 2
Yorum
4,4,2 muslera,linnes,hakan,ahmet,sabri,tolga,selçuk,bruma,rodrigues,eren,podolski çıkacağın kadro bu şu carole ve yasin takıntından vazgeç!!
- Rıdvan Dilmen'den Başakşehir'e sert tepki
Toplam 42
Yorum
black-KARTAL EMRE Sütkardesler filmindeki komutan Hüsamettin gibi veriyor gazi sonrada Arkanizdayim Aslanlarim diyor
- Final gibi 2 maç
Toplam 2
Yorum
GÖZ_GÖZ Korkmayın GÖZTEPE adam olanı sever
Beşiktaş şampiyonluk için gün sayıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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