 Başakşehir mesaisi başladı – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    Başakşehir mesaisi başladı

    Başakşehir mesaisi başladı

    , Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 30 Nisan Pazar günü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde siyah-beyazlı takım, neşeli bir antrenman yaptı.

    Beşiktaşlı oyuncular, ilk bölümde gruplara ayrılarak farklı çalışmalar gerçekleştirdi. Eğlenmeye dönük bu çalışmada bir grup ayak tenisi, bir bölümü yarım sahada kale direklerine elle topu vurmaca ve diğerleri de minyatür kale maç yaptı.

    Dar alandaki çift kale maçın ardından siyah-beyazlılar, sahanın başka bölümünde 3 takım halinde yine karşı karşıya geldi. Mücadeleci ve tempolu geçen ikinci çift kale maçta Fabricio, Ryan Babel, Gökhan İnler, Gökhan Gönül, Ersan Adem Gülüm, Oğuzhan Özyakup, Aras Özbiliz ve Fatih Aksoy'dan oluşan yeşil ekip, turuncu ve kırmızı takımlara üstünlük sağladı. Çift kale maçların ardından kazanan yeşil takımın oyuncuları, basın mensuplarına galibiyet pozu verdi.

    'ta haftanın ilk idmanında Atiba Hutchinson ile Anderson Talisca, yenilenmeye dönük çalıştı. Luiz Rhodolfo ise takımdan ayrı bireysel antrenmanlarına devam etti.

    Siyah-beyazlı ekip, karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:16
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