 Avrupa engellemiyor – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    Avrupa engellemiyor

    Avrupa engellemiyor
    Geçen hafta Lyon ile oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında 120 dakika ve üstüne bir de penaltılarla oldukça zorlu bir Avrupa maçı çıkaran , ilginç bir tabuyu da yıktı. Bu sezon Avrupa dönüşü 11'nci lig maçına çıkan siyah-beyazlılar 8'nci galibiyetini aldı. Bu sezon Avrupa dönüşü hiç yenilmeyen Kara Kartallar 3 beraberlik aldı.
    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:14
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