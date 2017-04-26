Avrupa engellemiyor
Geçen hafta Lyon ile oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında 120 dakika ve üstüne bir de penaltılarla oldukça zorlu bir Avrupa maçı çıkaran Beşiktaş, ilginç bir tabuyu da yıktı. Bu sezon Avrupa dönüşü 11'nci lig maçına çıkan siyah-beyazlılar 8'nci galibiyetini aldı. Bu sezon Avrupa dönüşü hiç yenilmeyen Kara Kartallar 3 beraberlik aldı.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray Timsah'a bileniyor
Toplam 2
Yorum
4,4,2 muslera,linnes,hakan,ahmet,sabri,tolga,selçuk,bruma,rodrigues,eren,podolski çıkacağın kadro bu şu carole ve yasin takıntından vazgeç!!
- Rıdvan Dilmen'den Başakşehir'e sert tepki
Toplam 42
Yorum
black-KARTAL EMRE Sütkardesler filmindeki komutan Hüsamettin gibi veriyor gazi sonrada Arkanizdayim Aslanlarim diyor
- Final gibi 2 maç
Toplam 2
Yorum
GÖZ_GÖZ Korkmayın GÖZTEPE adam olanı sever
Avrupa engellemiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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