 Amiral dinlendirildi – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    Amiral dinlendirildi

    Amiral dinlendirildi
    'ın 'Amiral' isimlerinden , Beşiktaş kariyerinde ilk defa bir resmi maçta 70'nci dakikadan önce oyundan alındı. 17 maçtır sarı kart görmeyen Kanadalı yıldız Atiba bu sezon sadece 4 maçta 90 dakikayı tamamlayamadı. Adanaspor maçının ilk yarısında 49 pasın 48'inde isabet yakalayan Atiba, ceza sınırında olduğu için de riske edilmedi.
    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:13
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