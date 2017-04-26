Amiral dinlendirildi
Beşiktaş'ın 'Amiral' isimlerinden Atiba Hutchinson, Beşiktaş kariyerinde ilk defa bir resmi maçta 70'nci dakikadan önce oyundan alındı. 17 maçtır sarı kart görmeyen Kanadalı yıldız Atiba bu sezon sadece 4 maçta 90 dakikayı tamamlayamadı. Adanaspor maçının ilk yarısında 49 pasın 48'inde isabet yakalayan Atiba, ceza sınırında olduğu için de riske edilmedi.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray Timsah'a bileniyor
Toplam 2
Yorum
4,4,2 muslera,linnes,hakan,ahmet,sabri,tolga,selçuk,bruma,rodrigues,eren,podolski çıkacağın kadro bu şu carole ve yasin takıntından vazgeç!!
- Rıdvan Dilmen'den Başakşehir'e sert tepki
Toplam 42
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black-KARTAL EMRE Sütkardesler filmindeki komutan Hüsamettin gibi veriyor gazi sonrada Arkanizdayim Aslanlarim diyor
- Final gibi 2 maç
Toplam 2
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GÖZ_GÖZ Korkmayın GÖZTEPE adam olanı sever
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