3. yıldızı istiyoruz!
Beşiktaş yönetimi, adım adım mutlu sona doğru koştuklarını belirtirken, bu yıl alınacak şampiyonluğun anlamının her zamankinden çok farklı olacağını düşünüyor.
Beşiktaş'ta herkes şampiyonluğa inanmış ve kilitlenmiş durumda. Siyah-beyazlı yöneticiler de, takımın şampiyon olması halinde tarihlerinde üçüncü kez yıldız takmanın mutluluğunu yaşayacaklarını dile getirirken, "Üçüncü yıldız çok önemli. Geçen sezonki şampiyonluğumuz da anlamlıydı, çünkü stadımız yeni açılmıştı. Bu sezonki şampiyonluğun anlamı da çok farklı olacak. Başkanımızdan en alt kademeye kadar herkes çok gayret gösterdi. Çok emek verdi. Başarılar kolay olmuyor" ifadelerini kullandılar.
TARAFTARIMIZ MUHTEŞEM
Taraftarların bir an bile takımlarını yalnız bırakmadığını belirten yöneticiler şöyle devam etti: "Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yalnız kalmıştık. O zaman sitem ediyorduk, bu sezon ise taraftarlarımız kelimenin tam anlamıyla muhteşem destek veriyor. Lyon maçından 3 gün sonra Adanaspor mücadelesinde stadı yine doldurdular. Lyon maçında para vermişler, yine Adanaspor maçına geldiler. Pazartesi maç oynanıyor, statta 30 bin taraftar var. Herkes inanmış durumda."
TARAFTARIMIZ MUHTEŞEM
Taraftarların bir an bile takımlarını yalnız bırakmadığını belirten yöneticiler şöyle devam etti: "Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yalnız kalmıştık. O zaman sitem ediyorduk, bu sezon ise taraftarlarımız kelimenin tam anlamıyla muhteşem destek veriyor. Lyon maçından 3 gün sonra Adanaspor mücadelesinde stadı yine doldurdular. Lyon maçında para vermişler, yine Adanaspor maçına geldiler. Pazartesi maç oynanıyor, statta 30 bin taraftar var. Herkes inanmış durumda."
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray Timsah'a bileniyor
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4,4,2 muslera,linnes,hakan,ahmet,sabri,tolga,selçuk,bruma,rodrigues,eren,podolski çıkacağın kadro bu şu carole ve yasin takıntından vazgeç!!
- Rıdvan Dilmen'den Başakşehir'e sert tepki
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black-KARTAL EMRE Sütkardesler filmindeki komutan Hüsamettin gibi veriyor gazi sonrada Arkanizdayim Aslanlarim diyor
- Final gibi 2 maç
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GÖZ_GÖZ Korkmayın GÖZTEPE adam olanı sever
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