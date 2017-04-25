Ürkmezgil'den Fenerbahçe'ye gönderme

Ürkmezgil, yaptığı açıklamada, kalan haftalarda dikkatli olacaklarını ve alacakları galibiyetlerle şampiyonluğa ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon ile yaptıkları zorlu mücadelenin ardından Adanaspor karşısına çıktıklarını belirten Ürkmezgil, "Puan farkı olmasına rağmen henüz 'şampiyonuz' diyemeyiz. Bu hafta şampiyonluktaki rakibimiz Medipol Başakşehir ile oynayacağız, ardından Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Daha önce avantajın bizde olmadığını söylemenin şımarıklık olacağını belirtmiştim. Şampiyonluk için bir adım daha ilerledik." diye konuştu.

Medipol Başakşehir galibiyetinin ardından Fenerbahçe'yi yenmeleri halinde şampiyonluğa ulaşabileceklerinin hatırlatılması üzerine Ürkmezgil, "Fenerbahçe maçında şampiyonluk turunu atabilecek güçteyiz. Lyon karşılaşmasına da çok inanıyordum, detaylarda kaybetmiştik. Fenerbahçe maçında tur atmak çok keyifli olur." ifadelerini kullandı.

- "Tabii ki şampiyonluk için çok avantajlıyız"

Ahmet Ürkmezgil, son sıradaki Adanaspor ile yaptıkları maçın zorlu geçeceğini beklediğini ve öyle olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Adanaspor, rahat oynayacaktı. Olympique Lyon ile 120 dakika gerilimli ve yorucu bir maç oynadık. Fiziksel ve mental olarak inanılmaz bir mücadele oldu. Soğuk havadan sıcak havaya birden bire alışamazsınız. Vücut dengeleri bozulur. Adrenalini yüksek maçtan moral bozukluğuyla çıktık. 120 dakikada her şey vardı. Adanaspor maçına motive olmak kolay değildi. Lyon tipi maçların ardından Medipol Başakşehir, Galatasaray gibi takımlarla oynamayı tercih ederdim. Bu rakiplerle aynı motivasyonla oynayacaktık."

Adanaspor karşısında konsantrasyon eksikliği de yaşadıklarını kaydeden Ürkmezgil, "Takımın önemli dişlilerinde de değişiklikler oldu. Çok şükür geçtik. Tabii ki şampiyonluk için çok avantajlıyız. İnşallah birkaç hafta sonra daha netlik kazanır." diye konuştu.

Son lig maçında takıma destek veren taraftarlara da teşekkür eden Ürkmezgil, "Bu sezon taraftarlarımızla ilgili sürekli günah çıkarıyorum. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yalnız kalmıştık. O zaman sitem ediyordum. Bu sezon taraftarlarımız muhteşem destek veriyor. Lyon maçından 3 gün sonra Adanaspor mücadelesinde stadı yine doldurdular. Lyon maçında para vermişler, yine Adanaspor maçına geldiler. Pazartesi maç oynanıyor, statta 30 bin taraftar var. Herkes inanmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

- "Üçüncü yıldız çok önemli"

Ürkmezgil, takımın şampiyon olması halinde tarihlerinde üçüncü kez yıldız takmanın mutluluğunu yaşayacaklarını dile getirdi.

Şampiyonluğa çok yaklaştıklarını hatırlatan Ahmet Ürkmezgil, "Üçüncü yıldız çok önemli. Geçen sezonki şampiyonluğumuz da anlamlıydı. Stadımız yeni açılmıştı. Bu sezonki şampiyonluğun anlamı da çok farklı olacak. Çok çalıştık. Başkanımızdan en alt kademeye kadar herkes çok gayret gösterdi. Çok emek verdi. Başarılar kolay olmuyor." diyerek sözlerini tamamladı.