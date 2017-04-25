 UEFA müjdesi – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    müjdesi

    UEFA müjdesi
    , ile yapılan FFP anlaşması çerçevesinde raporları UEFA'ya sunduğunu KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, "UEFA yapmış olduğu değerlendirmede şirketimizin kabul etmiş olduğu sportif sınırlamaların ve diğer şartların aynı şekilde devam etmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:18
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