 U21 rahat kazandı – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    U21 rahat kazandı

    U21 rahat kazandı
    Beşiktaş U21 Takımı, ligin 28. haftasında Adanaspor'u 3-0 mağlup etti. İlk yarısı 1-0 biten maçta siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri Mustafa Apardı (2) ve Oğuzhan Aydoğan kaydetti.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:17
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