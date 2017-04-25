Tosic'ten ilginç istatistik
Kariyerinde kendi kalesine üç golü bulunan Dusko Tosic, Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla ilk golünü Adanaspor karşısında atarak siyah-beyazlılara 3 puanı getiren isim oldu.
Beşiktaş'ın Sırp savunmacısı Dusko Tosic, Adanaspor karşısında 81. dakikada attığı golle Beşiktaş'a 3 puanı getiren isim oldu.
En yakın takipçisi Başakşehir'in puan kaybetmesiyle farkı 7'ye çıkarma şansı yakalayan Beşiktaş, farklı galibiyet beklenen Adanaspor karşısında oldukça zorlandı. Vodafone Arena'daki maçta 2 kez öne geçmesine Roni ve Magaye'nin gollerine engel olamayan siyah-beyazlılar, 3 puanı bitime 10 dakika kala Dusko Tosic'in golüyle hanesine yazdırdı.
Beşiktaş'ta kendi kalesine üç golü bulunan Tosic, bu golle siyah-beyazlılar adına ilk golünü atmış oldu.
Maç sonu üçlü Tosic'ten
Beşiktaş'ın Adanaspor'u 3-2 yendiği karşılaşmada galibiyet golünü atan Tosic, maç sonunda taraftarlara da 3'lü çektiren isim oldu.
Lyon karşısında kaçırdığı penaltıyla yıkılan Tosic, Adanaspor karşısında oynadığı futbol ve 80. dakikada galibiyeti getiren golüyle alkış aldı. Maç sonunda tribünler takımı çağırırken, klasikleşen 3'lü Sırp oyuncudan geldi. Taraftarların çağırdığı Tosic, bütün stada 3'lü çektirdi.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:25
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
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