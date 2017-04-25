 Tosic: 2 gün gözüme uyku girmedi – Fotomaç – 25 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Nisan 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    : 2 gün gözüme uyku girmedi

    Tosic: 2 gün gözüme uyku girmedi

    Beşiktaş'ın Adanaspor'u 3-2 yendiği maçta galibiyet golünü atan Dusko , galibiyeti değerlendirdi.

    Beşiktaş'ın Adanaspor'u 3-2 yendiği maçta galibiyet golünü atan Dusko , galibiyeti değerlendirdi, Lyon maçındaki kaçırdığı penaltıdan dolayı yaşadığı stresi dile getirdi.

    Adanaspor maçının Lyon karşılaşmasının ardından kendisi ve takım için çok önemli olduğunu söyleyen Tosic, "Lyon maçında penaltı kaçırdıktan sonra 2 gün gözüme uyku girmedi. Bugün çok önemliydi. Şimdi önümüzde çok önemli Başakşehir maçı var." dedi.

    "Lyon maçından sonraki 3 gün benim için zor geçti." diyen Tosic, "Bu galibiyet beni de takımı da rahattlattı. Önümüzde 6 maç kaldı. Çok çalışmalıyız ve güçlü kalmalıyız. Bu periyotta önümüzdeki 2 maç çok önemli." diye konuştu.

    Bu arada maç sonrası taraftarlar Tosic'i tribüne çağırdı, galibiyet üçlüsünü başarılı savunma oyuncusu yaptı.

    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tosic: 2 gün gözüme uyku girmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.