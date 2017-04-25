Tosic: 2 gün gözüme uyku girmedi
Beşiktaş'ın Adanaspor'u 3-2 yendiği maçta galibiyet golünü atan Dusko Tosic, galibiyeti değerlendirdi.
Beşiktaş'ın Adanaspor'u 3-2 yendiği maçta galibiyet golünü atan Dusko Tosic, galibiyeti değerlendirdi, Lyon maçındaki kaçırdığı penaltıdan dolayı yaşadığı stresi dile getirdi.
Adanaspor maçının Lyon karşılaşmasının ardından kendisi ve takım için çok önemli olduğunu söyleyen Tosic, "Lyon maçında penaltı kaçırdıktan sonra 2 gün gözüme uyku girmedi. Bugün çok önemliydi. Şimdi önümüzde çok önemli Başakşehir maçı var." dedi.
"Lyon maçından sonraki 3 gün benim için zor geçti." diyen Tosic, "Bu galibiyet beni de takımı da rahattlattı. Önümüzde 6 maç kaldı. Çok çalışmalıyız ve güçlü kalmalıyız. Bu periyotta önümüzdeki 2 maç çok önemli." diye konuştu.
Bu arada maç sonrası taraftarlar Tosic'i tribüne çağırdı, galibiyet üçlüsünü başarılı savunma oyuncusu yaptı.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:40
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
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