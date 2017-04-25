 Mitrovic’e kesik – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    Mitrovic’e kesik

    Mitrovic’e kesik
    Teknik direktör Şenol Güneş, Quaresma ile Adriano'ya maçta yedekler arasında yer verdi. Mitrovic'i ise kadroya dahil etmedi. Siyah-beyazlı takımda Adriano'nun yerine Adanaspor karşısında sol bekte Tosic oynadı.Sağ kanatta ise Talisca yer aldı.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:59
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