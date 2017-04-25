Mitrovic’e kesik

Teknik direktör Şenol Güneş, Quaresma ile Adriano'ya maçta yedekler arasında yer verdi. Mitrovic'i ise kadroya dahil etmedi. Siyah-beyazlı takımda Adriano'nun yerine Adanaspor karşısında sol bekte Tosic oynadı.Sağ kanatta ise Talisca yer aldı.