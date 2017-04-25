 Heyecanlı senfoni – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    Heyecanlı senfoni

    Heyecanlı senfoni

    Adanaspor maçını izleyen 24 bin 434 taraftar futbolcuları tek tek tribüne çağırıp şov yaptırdı. Lyon maçında sahaya yabancı madde atılmadığı için taraftarlara teşekkür edildi.

    Siyah-beyazlı taraftarlar, Medipol Başakşehir'in puan kaybetmesinin ardından puan farkını açma fırsatı yakalayan takımlarını Adanaspor maçında yalnız bırakmadı. Tribünlerde maç öncesi başlayan sevgi gösterileri 90 dakika boyunca sürdü. Özellikle şampiyonluk vurgusu yapan taraftarlar oyuncuları tek tek tribüne çağırdı. Taraftarlar, maç öncesi yaptıkları tezahüratlarla UEFA Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon'a elenen oyuncuları tezahüratlarla teselli etmeye çalıştı. Maç öncesi stat hoparlöründen de Lyon ile oynanan rövanş maçında sahaya yabacı madde atmadan ve attırmadan takımına destek verdikleri için taraftarlara teşekkür edildi.



    İNGİLİZ TARAFTAR DA GELDİ
    'ın, Adanaspor ile yaptığı karşılaşmayı siyah-beyazlı takımın taraftarlarından İngiliz Dany Pearce da izledi. İngiltere'de yorumculuk yapan ve aynı zamanda ülkesinin Bristol ekibini tutan Pearce, gün içinde Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir araya geldi. Ahmet Nur Çebi'nin eşi Berna Çebi'nin davetiyle Van'dan gelen 15 çocuk da karşılaşmayı izledi. Karşılaşmayı izleyen 24 bin 434 taraftar maçtan sonra ise tüm takımı çağırarak alkış yağmuruna tuttu.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:59
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