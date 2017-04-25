Heyecanlı senfoni
Adanaspor maçını izleyen 24 bin 434 taraftar futbolcuları tek tek tribüne çağırıp şov yaptırdı. Lyon maçında sahaya yabancı madde atılmadığı için taraftarlara teşekkür edildi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, Medipol Başakşehir'in puan kaybetmesinin ardından puan farkını açma fırsatı yakalayan takımlarını Adanaspor maçında yalnız bırakmadı. Tribünlerde maç öncesi başlayan sevgi gösterileri 90 dakika boyunca sürdü. Özellikle şampiyonluk vurgusu yapan taraftarlar oyuncuları tek tek tribüne çağırdı. Taraftarlar, maç öncesi yaptıkları tezahüratlarla UEFA Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon'a elenen oyuncuları tezahüratlarla teselli etmeye çalıştı. Maç öncesi stat hoparlöründen de Lyon ile oynanan rövanş maçında sahaya yabacı madde atmadan ve attırmadan takımına destek verdikleri için taraftarlara teşekkür edildi.
İNGİLİZ TARAFTAR DA GELDİ
Beşiktaş'ın, Adanaspor ile yaptığı karşılaşmayı siyah-beyazlı takımın taraftarlarından İngiliz Dany Pearce da izledi. İngiltere'de yorumculuk yapan ve aynı zamanda ülkesinin Bristol ekibini tutan Pearce, gün içinde Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir araya geldi. Ahmet Nur Çebi'nin eşi Berna Çebi'nin davetiyle Van'dan gelen 15 çocuk da karşılaşmayı izledi. Karşılaşmayı izleyen 24 bin 434 taraftar maçtan sonra ise tüm takımı çağırarak alkış yağmuruna tuttu.
İNGİLİZ TARAFTAR DA GELDİ
Beşiktaş'ın, Adanaspor ile yaptığı karşılaşmayı siyah-beyazlı takımın taraftarlarından İngiliz Dany Pearce da izledi. İngiltere'de yorumculuk yapan ve aynı zamanda ülkesinin Bristol ekibini tutan Pearce, gün içinde Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir araya geldi. Ahmet Nur Çebi'nin eşi Berna Çebi'nin davetiyle Van'dan gelen 15 çocuk da karşılaşmayı izledi. Karşılaşmayı izleyen 24 bin 434 taraftar maçtan sonra ise tüm takımı çağırarak alkış yağmuruna tuttu.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:59
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
Heyecanlı senfoni haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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