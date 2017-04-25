 Cenk’in cezası bitti – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    Cenk’in cezası bitti

    Cenk’in cezası bitti
    Cezaları nedeniyle Lyon maçında görev alamayan Marcelo ile Aboubakar, Adanaspor'a karşı 11'de forma giydi. Sarı kart cezalısı Cenk Tosun, takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı. Cenk, Trabzonspor maçında gördüğü sarı kartın cezasını tamamladı.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:21
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