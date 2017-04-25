 Cenk Tosun maça eşiyle geldi – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    maça eşiyle geldi

    Cenk Tosun maça eşiyle geldi
    Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezalısı , Adanaspor karşısında takımına tribünden destek verdi. Trabzonspor maçında bu sezonki 4. sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen Cenk, cezasını Adanaspor maçında tamamladı. Karşılaşmaya eşiyle gelen Cenk 90 dakika boyunca büyük heyecan yaşarken, ataklarında sık sık yerinden kalkarak takımdan gol bekledi.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:16
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