Cenk Tosun maça eşiyle geldi
Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezalısı Cenk Tosun, Adanaspor karşısında takımına tribünden destek verdi. Trabzonspor maçında bu sezonki 4. sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen Cenk, cezasını Adanaspor maçında tamamladı. Karşılaşmaya eşiyle gelen Cenk 90 dakika boyunca büyük heyecan yaşarken, Beşiktaş ataklarında sık sık yerinden kalkarak takımdan gol bekledi.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 00:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
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