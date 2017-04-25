Atiba’yı yormadı

Teknik direktör Şenol Güneş, takımın banko isimlerinden biri olan Atiba'yı dün akşam sadece 45 dakika sahada tuttu. Tecrübeli çalıştırıcı; sarı kart ceza sınırında olan Kanadalı yıldızı, Başakşehir maçını da düşünerek ikinci yarıda kenara aldı, Q7'yi sahaya sürdü.