 Atiba’yı yormadı – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    ’yı yormadı

    Atiba’yı yormadı
    Teknik direktör Şenol Güneş, takımın banko isimlerinden biri olan Atiba'yı dün akşam sadece 45 dakika sahada tuttu. Tecrübeli çalıştırıcı; sarı kart ceza sınırında olan Kanadalı yıldızı, Başakşehir maçını da düşünerek ikinci yarıda kenara aldı, Q7'yi sahaya sürdü.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:58
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