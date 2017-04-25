Asistan Tolgay
Takımı maestro gibi yöneten tecrübeli oyuncu, ilk iki golün asistini yaparak zaferin gizli mimarı oldu
Ligde uzun süre sonra ilk 11'de görev yapan Tolgay Arslan, takımı tam bir maestro gibi yönetti. Siyah-beyazlı takımın attığı ilk 2 golün asistini yapan 27 yaşındaki futbolcu, çalımları ve paslarıyla da gözlerin pasını sildi. Özellikle Aboubakar'ın attığı golde akıl dolu bir pas veren yıldız oyuncu, sonrasında da aynı şekilde Oğuzhan'ı aynı şekilde gol pozisyonuna soktu ama Ozi topu kaleciye nişanladı. 90 dakika boyunca sahada basmadık yer bırakmayan Tolgay, hücuma sık sık destek verirken, savunmaya da gelip top çıkardı.
Q7'DEN SONRA 2. SIRADA
Gecenin gizli kahramanlarından olan orta saha oyuncusu bu sezon toplamda 34. maçına çıktı. Golle tanışımayan Tolgay Arslan, asist sayısını ise 5'e yükseltti. Tecrübeli oyuncu ayrıca, bu sezon Quaresma'dan sonra bir lig maçında iki asist yapan ikinci isim olmayı başardı.
Q7'DEN SONRA 2. SIRADA
Gecenin gizli kahramanlarından olan orta saha oyuncusu bu sezon toplamda 34. maçına çıktı. Golle tanışımayan Tolgay Arslan, asist sayısını ise 5'e yükseltti. Tecrübeli oyuncu ayrıca, bu sezon Quaresma'dan sonra bir lig maçında iki asist yapan ikinci isim olmayı başardı.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
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