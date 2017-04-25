Asistan Tolgay

Takımı maestro gibi yöneten tecrübeli oyuncu, ilk iki golün asistini yaparak zaferin gizli mimarı oldu

Ligde uzun süre sonra ilk 11'de görev yapan Tolgay Arslan, takımı tam bir maestro gibi yönetti. Siyah-beyazlı takımın attığı ilk 2 golün asistini yapan 27 yaşındaki futbolcu, çalımları ve paslarıyla da gözlerin pasını sildi. Özellikle Aboubakar'ın attığı golde akıl dolu bir pas veren yıldız oyuncu, sonrasında da aynı şekilde Oğuzhan'ı aynı şekilde gol pozisyonuna soktu ama Ozi topu kaleciye nişanladı. 90 dakika boyunca sahada basmadık yer bırakmayan Tolgay, hücuma sık sık destek verirken, savunmaya da gelip top çıkardı.



Q7'DEN SONRA 2. SIRADA

Gecenin gizli kahramanlarından olan orta saha oyuncusu bu sezon toplamda 34. maçına çıktı. Golle tanışımayan Tolgay Arslan, asist sayısını ise 5'e yükseltti. Tecrübeli oyuncu ayrıca, bu sezon Quaresma'dan sonra bir lig maçında iki asist yapan ikinci isim olmayı başardı.