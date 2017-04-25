Beşiktaş, lig sonuncusu Adanaspor’u zor da olsa mağlup edip puan farkını 7’ye çıkardı. Kara Kartal, pazar günü Başakşehir’i de yenerse ligin bitimine 5 hafta kala fark 10’a yükselecek.

Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi'nde muhteşem mücadele etmesine rağmen Lyon'a penaltılarla yenilen Kartal, yorgun çıktığı maçta Adanaspor engelini de kayıpsız geçmeyi başardı. Cenk Tosun'un sarı kart cezası nedeniyle tribünde oturduğu karşılaşmada, siyah-beyazlıların ilk golü Kamerunlu forvet Aboubakar'dan geldi. Roni skoru 1-1'e getirirken, Talisca'nın şık golü Beşiktaş'ı yeniden öne geçirdi. Magaye skora bir kez daha denge getirse de; Tosic 80'inci dakikada attığı şık kafa golüyle skoru ilan etti: 3-2.



Kara Kartallar bu galibiyetle, bu hafta sonunda konuk olacağı Başakşehir'le arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti ve sezonun bitimine 6 hafta kala "kanatlarını şampiyonluğa doğru" açtı. Puanını 64'e yükselten Beşiktaş, F.Bahçe'nin 11, G.Saray'ın 15 puan önünde liderlik koltuğunda oturmanın keyfini sürüyor.