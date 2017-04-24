 Tosic'ten ilginç istatistik – Fotomaç – 24 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Nisan 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Tosic'ten ilginç istatistik

    Tosic'ten ilginç istatistik

    Kariyerinde kendi kalesine üç golü bulunan , Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla ilk golünü Adanaspor karşısında atarak siyah-beyazlılara 3 puanı getiren isim oldu.

    Beşiktaş'ın Sırp savunmacısı , Adanaspor karşısında 81. dakikada attığı golle Beşiktaş'a 3 puanı getiren isim oldu.

    En yakın takipçisi Başakşehir'in puan kaybetmesiyle farkı 7'ye çıkarma şansı yakalayan Beşiktaş, farklı galibiyet beklenen Adanaspor karşısında oldukça zorlandı. Vodafone Arena'daki maçta 2 kez öne geçmesine Roni ve Magaye'nin gollerine engel olamayan siyah-beyazlılar, 3 puanı bitime 10 dakika kala Dusko Tosic'in golüyle hanesine yazdırdı.

    Beşiktaş'ta kendi kalesine üç golü bulunan Tosic, bu golle siyah-beyazlılar adına ilk golünü atmış oldu.

    Maç sonu üçlü Tosic'ten
    Beşiktaş'ın Adanaspor'u 3-2 yendiği karşılaşmada galibiyet golünü atan Tosic, maç sonunda taraftarlara da 3'lü çektiren isim oldu.

    Lyon karşısında kaçırdığı penaltıyla yıkılan Tosic, Adanaspor karşısında oynadığı futbol ve 80. dakikada galibiyeti getiren golüyle alkış aldı. Maç sonunda tribünler takımı çağırırken, klasikleşen 3'lü Sırp oyuncudan geldi. Taraftarların çağırdığı Tosic, bütün stada 3'lü çektirdi.

    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tosic'ten ilginç istatistik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.