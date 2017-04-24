Tosic'ten ilginç istatistik
Kariyerinde kendi kalesine üç golü bulunan Dusko Tosic, Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla ilk golünü Adanaspor karşısında atarak siyah-beyazlılara 3 puanı getiren isim oldu.
Beşiktaş'ın Sırp savunmacısı Dusko Tosic, Adanaspor karşısında 81. dakikada attığı golle Beşiktaş'a 3 puanı getiren isim oldu.
En yakın takipçisi Başakşehir'in puan kaybetmesiyle farkı 7'ye çıkarma şansı yakalayan Beşiktaş, farklı galibiyet beklenen Adanaspor karşısında oldukça zorlandı. Vodafone Arena'daki maçta 2 kez öne geçmesine Roni ve Magaye'nin gollerine engel olamayan siyah-beyazlılar, 3 puanı bitime 10 dakika kala Dusko Tosic'in golüyle hanesine yazdırdı.
Beşiktaş'ta kendi kalesine üç golü bulunan Tosic, bu golle siyah-beyazlılar adına ilk golünü atmış oldu.
Maç sonu üçlü Tosic'ten
Beşiktaş'ın Adanaspor'u 3-2 yendiği karşılaşmada galibiyet golünü atan Tosic, maç sonunda taraftarlara da 3'lü çektiren isim oldu.
Lyon karşısında kaçırdığı penaltıyla yıkılan Tosic, Adanaspor karşısında oynadığı futbol ve 80. dakikada galibiyeti getiren golüyle alkış aldı. Maç sonunda tribünler takımı çağırırken, klasikleşen 3'lü Sırp oyuncudan geldi. Taraftarların çağırdığı Tosic, bütün stada 3'lü çektirdi.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:16
- Beşiktaş koptu gidiyor!
Toplam 7
Yorum
bjk çekemeyenler anten takınnnnn!! eze eze şampiyon!!!
- Beşiktaş koptu gidiyor!
Toplam 7
Yorum
MHK milli hata kurulu.. Yusuf Namoğlu: FB aleyhine bir hata varsa lehine de bir hata vardır. Zekeriya Alp: En çok hata Beşiktaş'a yapıldı.
- Beşiktaş koptu gidiyor!
Toplam 7
Yorum
ne kadar kollama o kadar başarı.. HAMZA DENİZLİ ORHAN HOCA şota sadi hami hoca BAŞARIYI YAKALAMAK İÇİN 40 HOCA DEĞİŞTİRSENİZ TFF İSTEMEDİKTEN SONRA BAŞARI GELMEZ.
Tosic'ten ilginç istatistik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.