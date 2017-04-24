 Tolgay Arslan şov yaptı – Fotomaç – 24 Nisan 2017
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    24 Nisan 2017, Pazartesi
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    şov yaptı

    Tolgay Arslan şov yaptı

    Şenol Güneş’in ilk 11’de şans verdiği , oynadığı futbolla alkış aldı. İlk 2 golün asistini yapan yıldız oyuncu, özellikle savunmaya yaptığı yardımla da tam not aldı.

    Adanaspor karşısında Teknik Direktör Şenol Güneş'in ilk 11'de şans tanıdığı , oynadığı futbolla takımının aldığı galibiyette büyük pay sahibi oldu. 11. dakikada Aboubakar'a, 52. dakikada da Talisca'ya yaptığı asistlerle 2 golün hazırlayıcısı olan Tolgay, ikinci yarıda savunmaya yaptığı yardımla da hocasından alkış aldı.

    TOLGAY ARSLAN'DAN YORGUNLUK İTİRAFI
    Performansıyla taraftarın beğenisini toplayan Tolgay, "Benim için önemli bir maçtı. Uzun zamandır oynamıyordum. Kendimi hazır tuttum. Takıma da yardım etmek istiyordum." dedi.

    Sözlerini sürdüren deneyimli orta saha, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Lyon'da kötü bir sonuç aldık. 120 dakika koşturduk. Lyon maçının yorgunluğunu burada da gördük. Farkı açamadık ama sonuçta üç puanı aldık. Puan farkını da 7 yaptık." açıklamasını yaptı.

    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:40
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