Tolgay Arslan şov yaptı

Adanaspor karşısında Teknik Direktör Şenol Güneş'in ilk 11'de şans tanıdığı Tolgay Arslan , oynadığı futbolla takımının aldığı galibiyette büyük pay sahibi oldu. 11. dakikada Aboubakar'a, 52. dakikada da Talisca'ya yaptığı asistlerle 2 golün hazırlayıcısı olan Tolgay, ikinci yarıda savunmaya yaptığı yardımla da hocasından alkış aldı.Performansıyla taraftarın beğenisini toplayan Tolgay, "Benim için önemli bir maçtı. Uzun zamandır oynamıyordum. Kendimi hazır tuttum. Takıma da yardım etmek istiyordum." dedi.

Sözlerini sürdüren deneyimli orta saha, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Lyon'da kötü bir sonuç aldık. 120 dakika koşturduk. Lyon maçının yorgunluğunu burada da gördük. Farkı açamadık ama sonuçta üç puanı aldık. Puan farkını da 7 yaptık." açıklamasını yaptı.