Tolgay Arslan şov yaptı
Şenol Güneş’in ilk 11’de şans verdiği Tolgay Arslan, oynadığı futbolla alkış aldı. İlk 2 golün asistini yapan yıldız oyuncu, özellikle savunmaya yaptığı yardımla da tam not aldı.
TOLGAY ARSLAN'DAN YORGUNLUK İTİRAFI
Performansıyla taraftarın beğenisini toplayan Tolgay, "Benim için önemli bir maçtı. Uzun zamandır oynamıyordum. Kendimi hazır tuttum. Takıma da yardım etmek istiyordum." dedi.
Sözlerini sürdüren deneyimli orta saha, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Lyon'da kötü bir sonuç aldık. 120 dakika koşturduk. Lyon maçının yorgunluğunu burada da gördük. Farkı açamadık ama sonuçta üç puanı aldık. Puan farkını da 7 yaptık." açıklamasını yaptı.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:40
- Beşiktaş koptu gidiyor!
Toplam 7
Yorum
bjk çekemeyenler anten takınnnnn!! eze eze şampiyon!!!
- Beşiktaş koptu gidiyor!
Toplam 7
Yorum
MHK milli hata kurulu.. Yusuf Namoğlu: FB aleyhine bir hata varsa lehine de bir hata vardır. Zekeriya Alp: En çok hata Beşiktaş'a yapıldı.
- Beşiktaş koptu gidiyor!
Toplam 7
Yorum
ne kadar kollama o kadar başarı.. HAMZA DENİZLİ ORHAN HOCA şota sadi hami hoca BAŞARIYI YAKALAMAK İÇİN 40 HOCA DEĞİŞTİRSENİZ TFF İSTEMEDİKTEN SONRA BAŞARI GELMEZ.
Tolgay Arslan şov yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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