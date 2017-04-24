 Şenol Güneş'ten 4 değişiklik – Fotomaç – 24 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Nisan 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Şenol Güneş'ten 4 değişiklik

    Şenol Güneş'ten 4 değişiklik

    Medipol Başakşehir'in puan kaybı sonrası aradaki farkı 7'ye çıkarma şansı olan Siyah Beyazlılar, Adanaspor karşısına oldukça farklı bir kadro ile çıktı

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Adanaspor ile karşılaştı.

    Teknik direktör Şenol Güneş, Lyon maçından 4 isme Adanaspor maçında yer vermezken Caner Erkin ve Matej Mitrovic'i de 18 kişilik kadroya almadı. Bu isimler Mitrovic, Adriano, Quaresma ve cezalı olan Cenk Tosun oldu.

    Lyon maçında cezası sebebiyle oynamayan Marcelo ve Aboubakar ilk onbirdeki yerlerine dönerken, bu kez Cenk Tosun sarı kart cezalısı olduğu için kadroda yer almadı.

    Güneş, Lyon maçında oyunu tamamlayamayan Adriano ve Quaresma'yı da dinlendirme amaçlı yedek soyundururken, Talisca'ya kanatta Tolgay Arslan'a da orta sahada görev verdi. Şenol Güneş defansta ise Marcelo ve Atınç'ı stoperde Tosic'i ise sol bekte değerlendirme kararı aldı.
    Tecrübeli teknik adam, Adanaspor maçına Fabricio, Marcelo, Atınç, Tosic, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Tolgay, Babel ve Aboubakar onbiri ile çıktı.

    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şenol Güneş'ten 4 değişiklik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.