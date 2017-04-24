Şenol Güneş'ten 4 değişiklik
Medipol Başakşehir'in puan kaybı sonrası aradaki farkı 7'ye çıkarma şansı olan Siyah Beyazlılar, Adanaspor karşısına oldukça farklı bir kadro ile çıktı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Adanaspor ile karşılaştı.
Teknik direktör Şenol Güneş, Lyon maçından 4 isme Adanaspor maçında yer vermezken Caner Erkin ve Matej Mitrovic'i de 18 kişilik kadroya almadı. Bu isimler Mitrovic, Adriano, Quaresma ve cezalı olan Cenk Tosun oldu.
Lyon maçında cezası sebebiyle oynamayan Marcelo ve Aboubakar ilk onbirdeki yerlerine dönerken, bu kez Cenk Tosun sarı kart cezalısı olduğu için kadroda yer almadı.
Güneş, Lyon maçında oyunu tamamlayamayan Adriano ve Quaresma'yı da dinlendirme amaçlı yedek soyundururken, Talisca'ya kanatta Tolgay Arslan'a da orta sahada görev verdi. Şenol Güneş defansta ise Marcelo ve Atınç'ı stoperde Tosic'i ise sol bekte değerlendirme kararı aldı.
Tecrübeli teknik adam, Adanaspor maçına Fabricio, Marcelo, Atınç, Tosic, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Tolgay, Babel ve Aboubakar onbiri ile çıktı.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:53
- Volkan Demirel'den flaş sözler
Toplam 35
Yorum
adam volkan demirel adam gibi adam
- İki oyuncu kadro dışı bırakıldı!
Toplam 8
Yorum
alanya volkan babacan veemreye neden ceza verilmiyor kameralardan görünüyor volkan babacan vuruyor kamerayı fark edince kaçıyor
- Johnson etkisi
Toplam 15
Yorum
OSMAN GS KAÇ ŞUT ÇEKMİŞ, KAÇ POZİSYONA GİRMİŞ Kİ?
Şenol Güneş'ten 4 değişiklik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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