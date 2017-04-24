Şenol Güneş'ten 4 değişiklik

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Adanaspor ile karşılaştı.



Teknik direktör Şenol Güneş, Lyon maçından 4 isme Adanaspor maçında yer vermezken Caner Erkin ve Matej Mitrovic'i de 18 kişilik kadroya almadı. Bu isimler Mitrovic, Adriano, Quaresma ve cezalı olan Cenk Tosun oldu.



Lyon maçında cezası sebebiyle oynamayan Marcelo ve Aboubakar ilk onbirdeki yerlerine dönerken, bu kez Cenk Tosun sarı kart cezalısı olduğu için kadroda yer almadı.



Güneş, Lyon maçında oyunu tamamlayamayan Adriano ve Quaresma'yı da dinlendirme amaçlı yedek soyundururken, Talisca'ya kanatta Tolgay Arslan'a da orta sahada görev verdi. Şenol Güneş defansta ise Marcelo ve Atınç'ı stoperde Tosic'i ise sol bekte değerlendirme kararı aldı.

Tecrübeli teknik adam, Adanaspor maçına Fabricio, Marcelo, Atınç, Tosic, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Tolgay, Babel ve Aboubakar onbiri ile çıktı.