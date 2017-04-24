"Şampiyonluk şarkıları için henüz erken"
Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adanaspor'u 3 - 2 yendikleri maç sonu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Siyah-beyazlı yöneticinin açıklamaları şöyle;
"Daha 6 hafta var, epey işimiz var. Kolay bir sezon geçirmeyeceğiz. Bütün takımlar çok güçlü. Hepsi mücadeleci hava içinde. Kimse işi bırakmış değil. Adanaspor'u tebrik ediyorum. Yakışan bu. Daha işimiz var. Lyon maçı Beşiktaş taraftarı için bir gururdu. Camiamız için bir gururdur. Olumlu ve pozitif bir gelişme seyrettik. Bir yere kadar geldik. Sonuç itibariyle muhteşem bir taraftarımızın olduğu maç seyrettik. Takımımızın muhteşem olduğu maç seyrettik. Beşiktaş camiasına şunu söylemek istiyorum. Gurur duyacakları bir sezon geçiriyoruz. Allah inşallah tamamına erdirir. Daha erken ama iyi gidiyoruz. Kalan maçların hepsini alırsak bu sene kupayı kaldıracağız. Bu şampiyonluk şarkıları ve basına yansıyan şampiyon Beşiktaş'a katılmıyorum. Diğerlerin hakkını yememek lazım. Bu mücadele sonuna kadar devam edecektir. Şampiyon olduğumuz gün şampiyon olduk diyebileceğiz, bugün erken.
Yönetim olarak görevimiz Beşiktaş'ın hakkını Avrupa dahil olmak üzere koruyacağız. Verilen cezanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Adaletli bir Avrupa varsa UEFA bizim hakkımızı iade edecek.
Böyle gidersek bir iki maç kala şampiyonluğumuzu ilan ederiz. 3-4 maç daha dinç ve ayakta kalıp önümüzdeki maçları almamız gerekiyor."
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:58
- Beşiktaş koptu gidiyor!
Toplam 7
Yorum
bjk çekemeyenler anten takınnnnn!! eze eze şampiyon!!!
- Beşiktaş koptu gidiyor!
Toplam 7
Yorum
MHK milli hata kurulu.. Yusuf Namoğlu: FB aleyhine bir hata varsa lehine de bir hata vardır. Zekeriya Alp: En çok hata Beşiktaş'a yapıldı.
- Beşiktaş koptu gidiyor!
Toplam 7
Yorum
ne kadar kollama o kadar başarı.. HAMZA DENİZLİ ORHAN HOCA şota sadi hami hoca BAŞARIYI YAKALAMAK İÇİN 40 HOCA DEĞİŞTİRSENİZ TFF İSTEMEDİKTEN SONRA BAŞARI GELMEZ.
"Şampiyonluk şarkıları için henüz erken" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.