Rıdvan Dilmen: Beşiktaş sonuna kadar hak etti
NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Adanaspor'u 3-2 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi. Dilmen, Siyah-Beyazlıların ortaya koyduğu futbolla galibiyeti sonuna kadar hakettiğini ifade etti.
Lig lideri Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Adanaspor'u ağırladı. Mücadeleyi Siyah Beyazlılar, 3-2 kazandı.
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı şu sözlerle değerlendirdi:
"Basketbolda Fenerbahçe'de yerli oyuncu yok, Yunan oyuncu var mesela. Aynısı Adanaspor için de geçerli. Talisca kesinlikle sağ kanat oynayamıyor."
"Bunun en yakın örneği Atiba. Lyon maçının uzatmalarını kaldıramadı. Beşiktaş'ta 70. dakikada sonra ilk defa çıkmıştı. Lyon maçını oynamak çok zordu ve o mücadeleye gelene kadar zorlu maçlara çıktı Beşiktaş. Siyah Beyazlılar, genelde kadroyu bozmadan sahaya çıkan bir takım. 7 günde Beşiktaş 3 kez öne geçti ama 1 kez geriye düştü onda da turu kaybetti."
'Adanaspor savunma yapmadı'
"Maçı izleyenler bile mental olarak olarak yorgunken sahadaki oyuncuları düşünemiyorum. Bugün şansına rotasyon yapacağı bir takım ile oynaması oldu Beşiktaş'ın. Adanaspor'un kaybedecek bir şeyi olmadığı için hiç savunma yapmadı. "
'Savunma ikilileri arasında fark var'
"Şenol Güneş'in buna rağmen çıkaracak dersleri var. Marcelo ile Atınç'ın oynaması varken bir anda Tosic ile Marcelo ikilisinin oyunlarını hatırlayalım. Anında 2 tane ofsayt pozisyonu var. Bunlar tesadüf değil. Haftaya Başaşehir'i yenerse rakiplerine ciddi bir fark atacak. Bunu sonuna kadar hak ettiler. Türkiye Ligi'nde Lyon gibi takımlar yok. Fazla rotasyon yapamaması aslında Atınç ve Mitrovic'in maç eksikliğini de gözler önüne serdi. Mitroviç'i çok sert bir dille eleştirmek şu an çok gaddarca olur. "
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:21
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
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