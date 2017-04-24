Aboubakar’a alternatif kiralık isimler arayan Beşiktaş yönetimi, PSV’de forma giyen Jurgen Locadia’nın şartlarını araştırıyor. Listede 4 isim daha bulunuyor

UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle kemerleri sıkmaya devam etmek zorunda olan Beşiktaş, transferde gözünü yine kiralıklara dikti. Öncelikli ihtiyaç forvet. Aboubakar'ın durumu belirsiz. Bonservisinin alınması imkansız, Porto yeniden kiraya vermeye ise yanaşmıyor. Mario Mandzukic ve Mario Gomez isimleri de uzak ihtimal gibi duruyor. Ancak siyah-beyazlı yönetim boş durmuyor, forvete alternatif oluşturmaya çalışıyor.



Yönetim, bazı isimleri gözlem altına aldı. Bu isimler Jurgen Locadia (PSV), Ahmed Hassan (Braga), Landry Dimata (Oostende) ve Richarlison (Fluminense). Satın alma bedeliyle kiralama şartlarının araştırıldığı 4 oyuncu arasında adı öne çıkan isim Locadia. 23 yaşındaki oyuncunun Luuk De Jong'un arkasında kalıp formasını kaybettiği için ayrılmak istemesi, Beşiktaş'ın iştahını kabartıyor.