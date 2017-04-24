Locadia takibi
Aboubakar’a alternatif kiralık isimler arayan Beşiktaş yönetimi, PSV’de forma giyen Jurgen Locadia’nın şartlarını araştırıyor. Listede 4 isim daha bulunuyor
UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle kemerleri sıkmaya devam etmek zorunda olan Beşiktaş, transferde gözünü yine kiralıklara dikti. Öncelikli ihtiyaç forvet. Aboubakar'ın durumu belirsiz. Bonservisinin alınması imkansız, Porto yeniden kiraya vermeye ise yanaşmıyor. Mario Mandzukic ve Mario Gomez isimleri de uzak ihtimal gibi duruyor. Ancak siyah-beyazlı yönetim boş durmuyor, forvete alternatif oluşturmaya çalışıyor.
Yönetim, bazı isimleri gözlem altına aldı. Bu isimler Jurgen Locadia (PSV), Ahmed Hassan (Braga), Landry Dimata (Oostende) ve Richarlison (Fluminense). Satın alma bedeliyle kiralama şartlarının araştırıldığı 4 oyuncu arasında adı öne çıkan isim Locadia. 23 yaşındaki oyuncunun Luuk De Jong'un arkasında kalıp formasını kaybettiği için ayrılmak istemesi, Beşiktaş'ın iştahını kabartıyor.
Yönetim, bazı isimleri gözlem altına aldı. Bu isimler Jurgen Locadia (PSV), Ahmed Hassan (Braga), Landry Dimata (Oostende) ve Richarlison (Fluminense). Satın alma bedeliyle kiralama şartlarının araştırıldığı 4 oyuncu arasında adı öne çıkan isim Locadia. 23 yaşındaki oyuncunun Luuk De Jong'un arkasında kalıp formasını kaybettiği için ayrılmak istemesi, Beşiktaş'ın iştahını kabartıyor.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yanal’ın Tosic aşkı
Toplam 5
Yorum
Armağan Tosic Stoper mi :D
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
FBli poldi boş konuşma kadıköyde de biz 20 gömlek üstündük o zaman da biz kazandık 2 maçı da aldık ağlamaya gerek yok
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
Ekrem doğru demiş fb korneri yok korner varya basit gibi gelir sana ama yok fb atağa çıkmadı gs 10 geldi atamadı fb 1 geldi attı işin özü bu
Locadia takibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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