Kartal'ın av günü

Siyah-beyazlılar, ligin son sırasında yer alan rakibini devirerek, haftaya konuk olacağı takipçisi Başakşehir ile puan farkını 7’ye çıkarmayı hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında lider Beşiktaş, bu akşam lig sonuncusu Adanaspor'u konuk edecek. Vodafone Arena'da saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. En yakın takipçisi Medipol Başakşehir'in Rize deplasmanından 1 puanla ayrılmasını değerlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, kazanırsa puan farkını 7'ye çıkaracak ve gelecek hafta Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maça avantajlı gidecek. GEÇTİĞİMİZ hafta içinde Fransa'nın Lyon takımına penaltılarla elenerek Avrupa defterini kapatan Kartal, galip gelerek camianın üzüntüsünü de gidermeyi hedefliyor.



KAPLANLAR'IN İŞİ ZOR

20 puanlı Adanaspor'un amacı ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlar çıkarmak. Ligin son sırasında yer alan turuncu-beyazlılar, mağlubiyet halinde kümede kalma ümitlerini biraz daha zayıflatacak.



SAHNE ABOUBAKAR'IN

Lyon maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Vincent Aboubakar bu akşam ilk 11'de yerini alacak. Kamerunlu oyuncu, Cenk Tosun'un yokluğunda Beşiktaş'ın gol silahı olacak. Ligde 20 maçta 7 golü bulunan Aboubakar, oynadığı son 3 karşılaşmada 3 kez fileleri havalandırdı.