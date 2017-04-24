Kartal'ın av günü
Siyah-beyazlılar, ligin son sırasında yer alan rakibini devirerek, haftaya konuk olacağı takipçisi Başakşehir ile puan farkını 7’ye çıkarmayı hedefliyor.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında lider Beşiktaş, bu akşam lig sonuncusu Adanaspor'u konuk edecek. Vodafone Arena'da saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. En yakın takipçisi Medipol Başakşehir'in Rize deplasmanından 1 puanla ayrılmasını değerlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, kazanırsa puan farkını 7'ye çıkaracak ve gelecek hafta Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maça avantajlı gidecek. GEÇTİĞİMİZ hafta içinde Fransa'nın Lyon takımına penaltılarla elenerek Avrupa defterini kapatan Kartal, galip gelerek camianın üzüntüsünü de gidermeyi hedefliyor.
KAPLANLAR'IN İŞİ ZOR
20 puanlı Adanaspor'un amacı ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlar çıkarmak. Ligin son sırasında yer alan turuncu-beyazlılar, mağlubiyet halinde kümede kalma ümitlerini biraz daha zayıflatacak.
SAHNE ABOUBAKAR'IN
Lyon maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Vincent Aboubakar bu akşam ilk 11'de yerini alacak. Kamerunlu oyuncu, Cenk Tosun'un yokluğunda Beşiktaş'ın gol silahı olacak. Ligde 20 maçta 7 golü bulunan Aboubakar, oynadığı son 3 karşılaşmada 3 kez fileleri havalandırdı.
KAPLANLAR'IN İŞİ ZOR
20 puanlı Adanaspor'un amacı ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlar çıkarmak. Ligin son sırasında yer alan turuncu-beyazlılar, mağlubiyet halinde kümede kalma ümitlerini biraz daha zayıflatacak.
SAHNE ABOUBAKAR'IN
Lyon maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Vincent Aboubakar bu akşam ilk 11'de yerini alacak. Kamerunlu oyuncu, Cenk Tosun'un yokluğunda Beşiktaş'ın gol silahı olacak. Ligde 20 maçta 7 golü bulunan Aboubakar, oynadığı son 3 karşılaşmada 3 kez fileleri havalandırdı.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yanal’ın Tosic aşkı
Toplam 5
Yorum
Armağan Tosic Stoper mi :D
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
FBli poldi boş konuşma kadıköyde de biz 20 gömlek üstündük o zaman da biz kazandık 2 maçı da aldık ağlamaya gerek yok
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
Ekrem doğru demiş fb korneri yok korner varya basit gibi gelir sana ama yok fb atağa çıkmadı gs 10 geldi atamadı fb 1 geldi attı işin özü bu
Kartal'ın av günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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