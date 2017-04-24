Cenk Tosun cezalı
Beşiktaş'ta 17 golle ligin en skorer ismi olan Cenk Tosun, Adanaspor karşısında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Tecrübeli oyuncu, 27. haftadaki Trabzonspor maçında 4. sarı kartını görüp, cezalı duruma düşmüştü.
3 OYUNCU İÇİN SARI ALARM!
Siyah-beyazlı ekipte, Adanaspor maçı öncesi de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı olan Atiba Hutchinson, Dusko Tosic ve Atınç Nukan, bu akşam da oynayıp, sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Medipol Başakşehir ile oynanacak kritik karşılaşmada takımlarını yalnız bırakacaklar.
3 OYUNCU İÇİN SARI ALARM!
Siyah-beyazlı ekipte, Adanaspor maçı öncesi de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı olan Atiba Hutchinson, Dusko Tosic ve Atınç Nukan, bu akşam da oynayıp, sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Medipol Başakşehir ile oynanacak kritik karşılaşmada takımlarını yalnız bırakacaklar.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yanal’ın Tosic aşkı
Toplam 5
Yorum
Armağan Tosic Stoper mi :D
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
FBli poldi boş konuşma kadıköyde de biz 20 gömlek üstündük o zaman da biz kazandık 2 maçı da aldık ağlamaya gerek yok
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
Ekrem doğru demiş fb korneri yok korner varya basit gibi gelir sana ama yok fb atağa çıkmadı gs 10 geldi atamadı fb 1 geldi attı işin özü bu
Cenk Tosun cezalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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