Cenk Tosun cezalı

Beşiktaş'ta 17 golle ligin en skorer ismi olan Cenk Tosun, Adanaspor karşısında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Tecrübeli oyuncu, 27. haftadaki Trabzonspor maçında 4. sarı kartını görüp, cezalı duruma düşmüştü.



3 OYUNCU İÇİN SARI ALARM!

Siyah-beyazlı ekipte, Adanaspor maçı öncesi de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı olan Atiba Hutchinson, Dusko Tosic ve Atınç Nukan, bu akşam da oynayıp, sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Medipol Başakşehir ile oynanacak kritik karşılaşmada takımlarını yalnız bırakacaklar.