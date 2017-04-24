 Cenk Tosun cezalı – Fotomaç – 24 Nisan 2017
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    24 Nisan 2017, Pazartesi
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    cezalı

    Cenk Tosun cezalı

    Beşiktaş'ta 17 golle ligin en skorer ismi olan , Adanaspor karşısında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

    Tecrübeli oyuncu, 27. haftadaki Trabzonspor maçında 4. sarı kartını görüp, cezalı duruma düşmüştü.

    3 OYUNCU İÇİN SARI ALARM!
    Siyah-beyazlı ekipte, Adanaspor maçı öncesi de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı olan Atiba Hutchinson, Dusko Tosic ve Atınç Nukan, bu akşam da oynayıp, sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Medipol Başakşehir ile oynanacak kritik karşılaşmada takımlarını yalnız bırakacaklar.
    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:22
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