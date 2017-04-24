Beşiktaş'tan FFP formulü
Finansal Fair Play yaptırımlarından sıyrılmak için birçok futbolcusunu satan ya da kiraya veren Beşiktaş, aynı yönteme başvuracak.
Kiralıklar Franco, Milosevic, Boyko ve Pektemek'in yanı sıra Aras, Rhodolfo, Veli ve Ömer'in satılmasına karar verildi. İyi talipleri çıkarsa Gökhan Töre, Gökhan İnler, hatta Adriano da satılacak.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:06
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yanal’ın Tosic aşkı
Toplam 5
Yorum
Armağan Tosic Stoper mi :D
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
FBli poldi boş konuşma kadıköyde de biz 20 gömlek üstündük o zaman da biz kazandık 2 maçı da aldık ağlamaya gerek yok
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
Ekrem doğru demiş fb korneri yok korner varya basit gibi gelir sana ama yok fb atağa çıkmadı gs 10 geldi atamadı fb 1 geldi attı işin özü bu
Beşiktaş'tan FFP formulü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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