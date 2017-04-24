 Beşiktaş'tan FFP formulü – Fotomaç – 24 Nisan 2017
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    24 Nisan 2017, Pazartesi
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    Beşiktaş'tan FFP formulü

    Beşiktaş'tan FFP formulü

    Finansal Fair Play yaptırımlarından sıyrılmak için birçok futbolcusunu satan ya da kiraya veren Beşiktaş, aynı yönteme başvuracak.

    Kiralıklar Franco, Milosevic, Boyko ve Pektemek'in yanı sıra Aras, Rhodolfo, Veli ve Ömer'in satılmasına karar verildi. İyi talipleri çıkarsa Gökhan Töre, Gökhan İnler, hatta Adriano da satılacak.
    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:06
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