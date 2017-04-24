Beşiktaş 21-8 önde

Beşiktaş ile Adanaspor, Süper Lig'de 44. kez karşılaşacak. İki ekip arasında oynanan 43 lig maçından 21'ini Beşiktaş, 8'ini Adanaspor kazandı, 14 müsabaka berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 51 golüne, turuncu-beyazlılar 29 golle yanıt verdi. İlk yarıda Adana'da yapılan karşılaşmayı Beşiktaş, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un golleriyle 2-1 kazanmıştı.