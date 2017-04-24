 Beşiktaş 21-8 önde – Fotomaç – 24 Nisan 2017
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    24 Nisan 2017, Pazartesi
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    Beşiktaş 21-8 önde

    Beşiktaş 21-8 önde
    Beşiktaş ile Adanaspor, Süper Lig'de 44. kez karşılaşacak. İki ekip arasında oynanan 43 lig maçından 21'ini Beşiktaş, 8'ini Adanaspor kazandı, 14 müsabaka berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 51 golüne, turuncu-beyazlılar 29 golle yanıt verdi. İlk yarıda Adana'da yapılan karşılaşmayı Beşiktaş, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un golleriyle 2-1 kazanmıştı.
    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:24
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