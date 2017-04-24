Beşiktaş 21-8 önde
Beşiktaş ile Adanaspor, Süper Lig'de 44. kez karşılaşacak. İki ekip arasında oynanan 43 lig maçından 21'ini Beşiktaş, 8'ini Adanaspor kazandı, 14 müsabaka berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 51 golüne, turuncu-beyazlılar 29 golle yanıt verdi. İlk yarıda Adana'da yapılan karşılaşmayı Beşiktaş, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un golleriyle 2-1 kazanmıştı.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:24
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yanal’ın Tosic aşkı
Toplam 5
Yorum
Armağan Tosic Stoper mi :D
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
FBli poldi boş konuşma kadıköyde de biz 20 gömlek üstündük o zaman da biz kazandık 2 maçı da aldık ağlamaya gerek yok
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
Ekrem doğru demiş fb korneri yok korner varya basit gibi gelir sana ama yok fb atağa çıkmadı gs 10 geldi atamadı fb 1 geldi attı işin özü bu
Beşiktaş 21-8 önde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.